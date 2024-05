A- A+

Desenvolvimento Econômico Sudene comemora a ampliação do acesso aos financiamentos do BNDES para o Nordeste Medida deve elevar o percentual de apenas 7,6% das contratações de recursos do banco para inovação na região

Com o objetivo de aumentar o apoio a projetos de desenvolvimento econômico e social no Norte e no Nordeste, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) diminuiu o limite mínimo para o financiamento de projetos de empresas dessas regiões, de R$20 milhões para R$10 milhões no âmbito do programa BNDES Mais Inovação.

Danilo Cabral, superintendente da Sudene, destacou que "a ampliação do acesso ao crédito é parte de todos os diálogos com parceiros e uma das prioridades da Sudene". O tema foi discutido pelo superintendente nas visitas recentes ao BNDES e à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

O gestor lembrou que o Conselho Deliberativo da Sudene já havia aumentado, para 2024, a execução do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para destinar 62% dos valores às micro e pequenas empresas, além de oferecer melhores condições de recursos para mulheres empreendedoras. Ele destacou que a democratização do acesso ao crédito segue as orientações do presidente Lula e do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Historicamente, o Nordeste recebeu apenas 7,6% das contratações de recursos do BNDES para inovação em quase duas décadas. Segundo Cabral, houve uma forte articulação de entes públicos, como a Sudene, o Consórcio Nordeste de Governadores e o Banco do Nordeste, para aumentar o acesso das empresas da região a esses recursos, essenciais para impulsionar a competitividade dos estados nordestinos.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o objetivo estratégico do governo do presidente Lula é promover o desenvolvimento econômico e social em todo o país e reduzir as desigualdades regionais. Ele explicou que, com essa medida, o banco pretende ampliar o apoio direto às empresas do Norte e Nordeste e estimular investimentos em pesquisa e desenvolvimento

