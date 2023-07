Sudene debate estratégias para o setor produtivo de tecnologia da informação e comunicação no NE

A- A+

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) realizou um Workshop para debater novas ações de apoio ao ambiente de inovação na região. O evento ocorreu nesta segunda-feira (3) e reuniu representantes de instituições como Sebrae, Senai e IFPE. O workshop de hoje é uma parceria com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) e Universidade de Pernambuco (UPE) Um novo encontro deve ser marcado nas próximas semanas.

O objetivo do evento foi apresentar as ações até o momento realizadas no âmbito da Rota de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), mantida pelo MIDR. Os participantes do encontro também debateram a importância de identificar ações futuras para andamento de atividades em prol do desenvolvimento da TIC na área de atuação da Sudene. A estratégia de criação de rotas de integração, segundo a pasta, é estruturar uma rede policêntrica de municípios inteligentes (smartcities) que seja capaz de alavancar o desenvolvimento de cadeias produtivas regionais sobre o tema.

“Temos uma instituição importante para o desenvolvimento do Nordeste que tem um papel relevante a cumprir. O nosso plano regional, inclusive, já na sua visão estratégica de futuro a inovação como elemento central”, afirmou o Superintendente da Sudene, Danilo Cabral.

Uma das iniciativas da Sudene no setor é o projeto de estímulo às startups. Para impulsionar o desenvolvimento de soluções inovadoras no âmbito do desenvolvimento regional, a Sudene destinou cerca de R$ 6 milhões, através de subvenção econômica, para apoiar 11 iniciativas em que integram o projeto Centelha II, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A ideia é apoiar projetos em todos os estados da área da superintendência.



“O evento simbolizou a retomada de uma perspectiva transversal das rotas de TIC presentes no Nordeste, colaborando com a questão tecnológica de inovação outras rotas, como a do cordeiro, fruticultura e leite”, explicou José Farias, economista da Sudene. Atualmente, três dos quatros polos que fazem parte do arranjo produtivo de TIC estão localizados na área de atuação da Sudene: Mangue Digital, Paraíba Digital e Sertão Digital.

Também estiveram presentes os representantes das seguintes instituições: Sebrae; Senai; Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene); Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco (UFPE e UFRPE); Instituto Federal de Pernambuco (IFPE); Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe).







