A- A+

Inovação Sudene destaca papel da inovação no desenvolvimento regional durante ESG Summit Brazil Autarquia apresentou iniciativas que conectam tecnologia, sustentabilidade e soluções para desafios do Nordeste

A inovação como estratégia para fortalecer a economia, melhorar os serviços públicos e reduzir as desigualdades regionais foi destaque na participação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) no ESG Summit Brazil, realizado nesta quarta-feira (4), na capital pernambucana.

Representada por José Aildo, da Coordenação-Geral de Inovação e Transformação Digital, a Autarquia apresentou iniciativas voltadas à aplicação do conhecimento e da tecnologia no desenvolvimento regional.

Com o tema “Recife 2035: a região que pode redesenhar o desenvolvimento do Brasil, a capital da inteligência do Nordeste”, a apresentação abordou o potencial da cidade como polo de tecnologia e empreendedorismo e as oportunidades de estender os benefícios desse ecossistema a outros territórios.

Nesse contexto, o Recife foi apontado como referência em inovação, por reunir empresas de tecnologia, universidades e centros de pesquisa. Para a Sudene, essa estrutura oferece oportunidades de conectar o conhecimento produzido na capital pernambucana às demandas de outros municípios, contribuindo para o desenvolvimento regional.

A inovação também foi apresentada como elemento estratégico para diferentes áreas, das atividades produtivas à gestão pública. A ciência, a tecnologia e a inovação constituem um eixo transversal do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), que orienta as prioridades e estratégias de atuação da Sudene.

Entre os instrumentos apresentados estão o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), com orçamento de R$ 52,7 bilhões para 2026, voltado ao setor produtivo; o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), destinado a grandes projetos estruturantes; e os incentivos fiscais, que estimulam a instalação, ampliação e modernização de empresas na região.

Um dos destaques da apresentação foi o Conexões Inovação Aberta Nordeste (Co.NE), programa da Sudene que capacita gestores municipais a identificar desafios locais e buscar soluções tecnológicas por meio de startups.

“Mais do que solucionar desafios locais, queremos levar a cultura da inovação aos municípios, inclusive àqueles mais distantes das capitais, para que possam desenvolver suas próprias soluções”, destacou Aildo.

A apresentação também abordou os programas Inova, que apoiam projetos em áreas como empreendedorismo feminino, assistência social, cultura e convivência com o Semiárido. As iniciativas buscam estimular o desenvolvimento de soluções tecnológicas e sociais, a geração de renda e a sustentabilidade, considerando as particularidades dos territórios nordestinos.

O ESG Summit Brazil reuniu representantes do poder público, empresários e especialistas para discutir desenvolvimento econômico, sustentabilidade e práticas ambientais, sociais e de governança (ESG). A programação abordou temas como inteligência artificial, energias renováveis e oportunidades de inovação para Pernambuco e o Nordeste.

Veja também