Sudene e IBGE firmam parceria para a integração de dados sobre a região

A- A+

Em reunião realizada na sede da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), as equipes da autarquia e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trataram sobre agendas em comum nas áreas de gestão de dados, qualificação profissional e transparência.

Segundo o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, o instituto procura fortalecer a utilização do levantamento de dados para aprimorar a gestão pública e aumentar a percepção de valor pelo cidadão sobre a importância dos dados que retratam a realidade brasileira.

“Este é um momento de reaproximação do IBGE com outras instituições para criarmos possibilidade de novas parcerias. Queremos dar foco na disseminação das informações, fazendo-as chegar, de fato, aos gestores públicos, trabalhando por uma nova visão da dinâmica econômica para integrar mercados e ter um novo olhar para a interiorização”, disse Pochmann.

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, destacou que as instituições buscam a reafirmação da sua importância.

“Na Sudene, identificamos o desafio de nos reconectar a quem opera as políticas públicas, a exemplo da academia, dos prefeitos e dos governadores. Isso é necessário para a nova realidade do Nordeste, que não é mais aquela da época da criação da Sudene. Estamos muito mais conectados, fortalecidos pela pauta da sustentabilidade”, afirmou.

Danilo Cabral também defendeu a incorporação dos dados regionais como alicerce para o desenvolvimento de ações efetivas para o Nordeste.

“Estamos recompondo o espaço que este tema merece na Sudene. Já iniciamos articulações para criar um portal de dados estratégicos sobre a região. Temos o nosso plano regional, o PRDNE, que aponta nossos eixos prioritários. E o que o IBGE nos trouxe aqui conversa diretamente com temas como inovação e gestão pública”, reforçou.

Também estiveram presentes os diretores de Planejamento da Sudene, Álvaro Ribeiro, e de Administração da autarquia, José Lindoso e a geógrafa Ludmilla Calado. Além disso, pelo IBGE, a reunião foi acompanhada pelo superintendente da instituição em Pernambuco, Gliner Alencar e pelo analista de planejamento Enildo Meira.

Veja também

RECURSOS Padilha: Expectativa é que o PDL seja aprovado o mais rápido possível