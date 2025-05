A- A+

Economia Sudene e Ministério do Desenvolvimento Social firmam parceria Atuação através do programa Acredita vai qualificar trabalhadores e fomentar microcrédito para população vulnerável cadastrada no CadÚnico

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) oficializou, nesta sexta-feira (15), sua adesão ao Programa Acredita no Primeiro Passo, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O protocolo de intenções foi assinado pelo superintendente da autarquia, Danilo Cabral, e pelo ministro Wellington Dias, em cerimônia realizada na capital do estado de Pernambuco.

A iniciativa tem como foco promover a inclusão produtiva das pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com idade a partir de 18 anos, por meio da qualificação profissional, do incentivo ao empreendedorismo e do acesso ao microcrédito.

Segundo informações das entidades, a Sudene permitirá "ampliar o alcance do programa na área de atuação da Autarquia, que abrange mais de dois mil municípios".

A adesão representa um passo estratégico para potencializar os instrumentos de desenvolvimento regional já disponíveis na instituição, como o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e os incentivos fiscais.

A iniciativa dispõe de R$ 1,6 bilhão em operações de microcrédito produtivo com recursos do FNE voltadas ao público do Programa Acredita somente neste ano. O montante é direcionado principalmente aos pequenos empreendedores, promovendo inclusão econômica e gerando oportunidades sustentáveis em comunidades historicamente excluídas do sistema financeiro tradicional.

Para o superintendente Danilo Cabral, a parceria fortalece a missão institucional da Sudene de promover um desenvolvimento includente e sustentável.

“O Nordeste voltou a crescer acima da média nacional, com geração de empregos, aumento da renda e protagonismo social. A adesão ao Programa Acredita é um ato que busca transformar vulnerabilidade em protagonismo, integrando ações do governo e reafirmando o papel da Sudene para gerar oportunidades reais para milhares de nordestinos que buscam começar ou mesmo recomeçar sua jornada no empreendedorismo”, destacou.

O ministro Wellington Dias enfatizou a importância de políticas como o Acredite para fortalecer a proteção social.

“É direito para quem tem direito. A população mais pobre faz a economia local girar a partir deste programa”, afirmou.

A adesão da Sudene ao Acredita está alinhada ao Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), especialmente nos eixos de Desenvolvimento Social, Educação e Desenvolvimento Produtivo. O protocolo de intenções tem vigência até dezembro de 2026 e poderá ser prorrogado.

Além da articulação institucional, a Sudene também atuará na mobilização de empresas incentivadas e financiadas pela autarquia para absorver mão de obra qualificada pelo programa, promovendo a reinserção de beneficiários do CadÚnico no mercado formal e estimulando a criação de negócios sustentáveis.

O evento também foi acompanhado pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; os senadores Humberto Costa e senadora Tereza Leitão; o prefeito do Recife, João Campos; o superintendente estadual do Banco do Nordeste, Hugo Queiroz, entre outras autoridades.

