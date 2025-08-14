A- A+

Inovação Sudene e parceiros lançam programa inédito para impulsionar inovação na gestão pública do Nordeste Iniciativa conecta municípios a soluções inovadoras propostas por startups através de chamada pública de inovação aberta

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) lança na próxima quinta-feira (21) o programa Conexões Inovação Aberta Nordeste (Co.NE).

A iniciativa busca enfrentar desafios históricos da gestão pública com soluções inovadoras de startups e organizações do ecossistema regional de inovação.

Alinhado ao Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), o Co.NE é voltado para municípios localizados na área de atuação da autarquia. A previsão de execução é até 2028.

O programa é uma articulação inédita da Sudene com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Banco do Nordeste (BNB), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Impact Hub Brasil.

A proposta combina capacitação de municípios, seleção pública de soluções e acesso a linhas de crédito, permitindo que prefeituras testem e adotem novas tecnologias com agilidade e segurança jurídica.

Ao todo, o programa prevê a participação de até 56 municípios, que poderão lançar 168 desafios públicos a serem resolvidos com até 504 soluções inovadoras.

As propostas serão selecionadas por meio da plataforma Desafios da Enap e contratadas com apoio de Contratos Públicos para Soluções Inovadoras (CPSIs) – instrumento legal previsto no Marco Legal das Startups.

Para viabilizar as contratações, o Co.NE também oferece acesso facilitado a financiamento público, com crédito estruturado em parceria com o BNB e o BID.

A cada ciclo do programa, até quatro municípios serão capacitados para transformar seus principais problemas públicos em desafios de inovação aberta. As soluções poderão ser apresentadas por startups, empresas de tecnologia, organizações da sociedade civil ou centros de pesquisa.

Se aprovadas, as propostas seguem para teste, aceleração e eventual contratação.

O programa prioriza áreas como saneamento básico, saúde, mobilidade urbana, sustentabilidade ambiental e transformação digital. A contratação das soluções poderá ocorrer mesmo que ainda estejam em fase piloto, permitindo maior flexibilidade e estímulo à inovação no setor público.

O evento de lançamento ocorre na capital pernambucana a partir das 9h e terá transmissão ao vivo pelo link: www.youtube.com/@sudenebr.

