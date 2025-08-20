Sudene e rede de parceiros lançam programa para impulsionar inovação na gestão pública municipal
O Conexões de Inovação Aberta vai enfrentar desafios históricos da gestão pública com base em soluções inovadoras apresentadas por startups e organizações atuantes do ecossistema de inovação
A Sudene, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Banco do Nordeste (BNB), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Impact Hub Brasil, lança nesta quinta-feira (20) o Conexões de Inovação Aberta.
A iniciativa promove a inovação aberta como caminho para enfrentar os desafios da gestão pública de municípios na área de atuação da superintendência
Leia também
• Nomeado novo superintendente da Sudene
• Sudene e parceiros lançam programa inédito para impulsionar inovação na gestão pública do Nordeste
• José Farias, da Sudene, garante apoio da autarquia ao ramal Salgueiro-Petrolina da Transnordestina
O programa vai funcionar como uma ponte direta entre prefeituras que enfrentam dificuldades reais na oferta de serviços públicos e startups capazes de apresentar soluções tecnológicas com impacto social e viabilidade prática.
A ação prevê qualificação de equipes da gestão municipal, seleção pública de soluções e acesso a linhas de crédito, permitindo que prefeituras testem e adotem novas tecnologias com agilidade e segurança jurídica.
Serviço
Lançamento do programa Conexões de Inovação Aberta
Dia 21 de agosto de 2025, às 9h
Sede da Sudene: Avenida Domingos Ferreira, 1967, 15º andar, Boa Viagem, Recife (PE)