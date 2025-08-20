Qua, 20 de Agosto

Inovação

Sudene e rede de parceiros lançam programa para impulsionar inovação na gestão pública municipal

O Conexões de Inovação Aberta vai enfrentar desafios históricos da gestão pública com base em soluções inovadoras apresentadas por startups e organizações atuantes do ecossistema de inovação

Felipe Ferreira Alexandre, novo superintendente da SudeneFelipe Ferreira Alexandre, novo superintendente da Sudene - Foto: Divulgação

A Sudene, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Banco do Nordeste (BNB), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Impact Hub Brasil, lança nesta quinta-feira (20) o Conexões de Inovação Aberta.

A iniciativa promove a inovação aberta como caminho para enfrentar os desafios da gestão pública de municípios na área de atuação da superintendência

O programa vai funcionar como uma ponte direta entre prefeituras que enfrentam dificuldades reais na oferta de serviços públicos e startups capazes de apresentar soluções tecnológicas com impacto social e viabilidade prática.

A ação prevê qualificação de equipes da gestão municipal, seleção pública de soluções e acesso a linhas de crédito, permitindo que prefeituras testem e adotem novas tecnologias com agilidade e segurança jurídica.

Serviço
Lançamento do programa Conexões de Inovação Aberta
Dia 21 de agosto de 2025, às 9h
Sede da Sudene: Avenida Domingos Ferreira, 1967, 15º andar, Boa Viagem, Recife (PE)

 

