Inovação Sudene e rede de parceiros lançam programa para impulsionar inovação na gestão pública municipal O Conexões de Inovação Aberta vai enfrentar desafios históricos da gestão pública com base em soluções inovadoras apresentadas por startups e organizações atuantes do ecossistema de inovação

A Sudene, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Banco do Nordeste (BNB), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Impact Hub Brasil, lança nesta quinta-feira (20) o Conexões de Inovação Aberta.

A iniciativa promove a inovação aberta como caminho para enfrentar os desafios da gestão pública de municípios na área de atuação da superintendência

O programa vai funcionar como uma ponte direta entre prefeituras que enfrentam dificuldades reais na oferta de serviços públicos e startups capazes de apresentar soluções tecnológicas com impacto social e viabilidade prática.

A ação prevê qualificação de equipes da gestão municipal, seleção pública de soluções e acesso a linhas de crédito, permitindo que prefeituras testem e adotem novas tecnologias com agilidade e segurança jurídica.

Serviço

Lançamento do programa Conexões de Inovação Aberta

Dia 21 de agosto de 2025, às 9h

Sede da Sudene: Avenida Domingos Ferreira, 1967, 15º andar, Boa Viagem, Recife (PE)

