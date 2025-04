Sudene e Sindipetro discutem instalação de terminal de combustíveis em Salgueiro

A- A+

A articulação pela conclusão do trecho pernambucano da Ferrovia Transnordestina ganhou novo fôlego com a entrega, nesta terça-feira (30), de um estudo técnico à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). O documento, elaborado pelo Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e Paraíba (Sindipetro PE/PB), propõe a instalação de um terminal de combustíveis em Salgueiro e destaca a importância estratégica da ferrovia para a reestruturação logística da região.

A proposta sugere que a conexão entre Salgueiro e o Porto de Suape via Transnordestina pode tornar o transporte de combustíveis mais eficiente, reduzir custos e ampliar a competitividade regional.

“A instalação de um terminal de armazenamento em Salgueiro, conectando-se à Transnordestina, não só viabiliza economicamente o trecho como reduz custos logísticos e o preço final dos combustíveis no interior”, afirmou Sinésio Pontes, coordenador-geral do Sindipetro PE/PB.

Atualmente, um dos principais gargalos da distribuição de combustíveis é a baixa cobertura da malha logística. Em um raio de 250 quilômetros a partir de Salgueiro, apenas duas bases atendem cerca de 280 municípios em oito estados. A região representa 10% do consumo de combustíveis do Nordeste. Segundo dados da ANP citados no estudo, consumidores de cidades como Petrolina e Araripina pagam, em média, R$ 0,50 a mais por litro em comparação à capital Recife.

O estudo aponta ainda que a produção crescente da Refinaria Abreu e Lima e a modernização do terminal da Transpetro em Suape criam condições favoráveis à consolidação do eixo ferroviário como alternativa logística. A demanda segue em alta: as vendas de diesel e gasolina na Região Nordeste cresceram 4,9% e 3,1%, respectivamente, nos últimos meses.

Para o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, o momento é de união de esforços.

“A Transnordestina é, sem dúvida, a obra logística mais importante do Nordeste, pela capacidade de impulsionar novos empreendimentos e gerar desenvolvimento. A presença do Sindipetro nesse debate mostra que a luta pela retomada do trecho até Suape precisa ser coletiva e articulada. E a Sudene está cumprindo seu papel de catalisar essas forças em prol do Nordeste”, declarou.

Participaram da reunião os diretores da Sudene Álvaro Ribeiro (Planejamento) e José Lindoso (Administração), o coordenador-geral de Estudos e Pesquisas da autarquia, José Farias, e os diretores do Sindipetro, Diego Liberalino dos Santos Silva e Rogério Soares de Almeida.

