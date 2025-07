Sudene e UFPE avançam em estudos para trem Recife-Caruaru e ramal de cargas no Sertão

A- A+

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) iniciaram nesta segunda-feira (28) a estruturação dos estudos técnicos para dois projetos estratégicos: a retomada do transporte ferroviário de passageiros entre Recife e Caruaru e a criação de um ramal de cargas entre Petrolina e Salgueiro, no Sertão do estado.

Em reunião realizada no Recife, o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, e o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, discutiram os primeiros passos da parceria, incluindo a definição das equipes responsáveis e o escopo dos estudos.

A iniciativa faz parte de uma agenda voltada à mobilidade sustentável e à melhoria da infraestrutura logística em Pernambuco.

“Esta foi a primeira reunião de trabalho do protocolo de intenções que firmamos. Nós definimos as equipes de cada instituição e o escopo do que imaginamos como resultado para este trabalho, que é olhar para a malha ferroviária existente e as alternativas de aproveitamento dela, o uso de novas tecnologias de transporte, analisar as questões ambientais, sociais e econômicas e identificar a melhor maneira de viabilizar estes equipamentos”, afirmou Danilo Cabral.

Projeto

O projeto do trem de passageiros prevê a análise da viabilidade de um novo traçado entre Recife e Caruaru como alternativa ao transporte rodoviário.

A proposta dialoga com a política do governo federal de reativação da malha ferroviária voltada a passageiros, com foco na redução do impacto ambiental e maior regularidade de operação.

Já o estudo do ramal de cargas busca avaliar tecnicamente uma ligação ferroviária entre Petrolina e Salgueiro, com o objetivo de facilitar o escoamento da produção do Vale do São Francisco.

A expectativa é de que o traçado possa se conectar à ferrovia Transnordestina e aos portos de Suape (PE) e Pecém (CE), ampliando a competitividade de produtos regionais e fortalecendo a logística interestadual.

Para o reitor Alfredo Gomes, a iniciativa tem potencial de impacto além das fronteiras pernambucanas.

“São duas iniciativas importantes não apenas para o futuro de Pernambuco, mas para o futuro do Nordeste também. Investir em transporte de passageiros e conectar as cadeias produtivas são ações absolutamente fundamentais”, destacou.

Além das propostas ferroviárias, a reunião abordou outras frentes de cooperação entre a Sudene e a UFPE, como projetos de revitalização urbana, incentivo à atividade comercial e apoio ao arranjo produtivo da caprinocultura no estado.

