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revitalização Sudene e UFPE formam parceria para revitalizar a Rua da Imperatriz e impulsionar o centro do Recife Iniciativa reúne pesquisadores, gestores públicos e sociedade para identificar soluções urbanísticas, econômicas e culturais para uma das áreas históricas da capital pernambucana

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) iniciaram, nesta segunda-feira (16), a um projeto de estudos vocacionais voltado à revitalização da Rua da Imperatriz, no Centro do Recife.

A iniciativa pretende identificar o potencial urbanístico, econômico e cultural da área, além de propor soluções para enfrentar o processo de degradação urbana da região central da cidade. O lançamento do projeto ocorreu no histórico Hotel Central, no bairro da Boa Vista, e reuniu pesquisadores, gestores públicos e representantes da sociedade civil ligados ao Centro do Recife.

Segundo o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, as soluções desenvolvidas para a Rua da Imperatriz poderão servir de referência para iniciativas semelhantes em outras cidades da área de atuação da Autarquia.

Ele destacou ainda que a instituição dispõe de instrumentos de apoio financeiro capazes de incentivar novos investimentos na região. “A Sudene conta com linhas de financiamento que podem apoiar empreendedores interessados em investir nesses espaços”, afirmou.

A parceria entre Sudene e UFPE foi formalizada por meio de um Termo de Execução Descentralizada (TED), firmado desde o fim de 2025. Durante o evento, o senador Humberto Costa ressaltou a importância da iniciativa para a revitalização do Centro do Recife e afirmou que poderá contribuir com recursos por meio de emendas parlamentares.

A execução do estudo ficará a cargo da UFPE, por meio do Laboratório de Urbanismo e Patrimônio Cultural (LUP) e do Grupo de Estudos sobre o Mercado Imobiliário e Fundiário (GEMFI), vinculados ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo e ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da universidade.

As arquitetas e coordenadoras do projeto, Iana Laudermir Bernardino e Juliana Barreto, apresentaram as principais diretrizes do estudo. Entre os eixos de investigação estão o funcionamento atual da área, considerando a infraestrutura existente; a preservação e adaptação dos imóveis históricos; e a dinâmica do mercado imobiliário local.

A arquiteta Iana Laudermir explica que o trabalho contará com a participação de especialistas de diferentes áreas para garantir uma análise abrangente do território. “A proposta é reunir profissionais com conhecimento em patrimônio cultural, mobilidade urbana, espaços públicos, políticas públicas e dinamização imobiliária, para que possamos construir, juntamente com a sociedade, um diagnóstico multitemático e participativo sobre o papel que a Rua da Imperatriz pode desempenhar no processo de revitalização do Centro do Recife”, explicou.

A construção coletiva do diagnóstico será estruturada em três frentes principais, que incluem o diálogo social com os atores que vivenciam a dinâmica da rua; a elaboração de um diagnóstico urbanístico, com levantamento de campo e apoio de consultorias especializadas; e a análise integrada da Rua da Imperatriz e de seu entorno.

Para subsidiar a elaboração das propostas, a equipe também está analisando iniciativas em andamento voltadas à revitalização do Centro do Recife, como o Projeto Recentro, da Prefeitura do Recife, que promove ações de requalificação em áreas históricas da cidade, incluindo a Avenida Guararapes.

Durante o evento no Hotel Central, foi realizada ainda a oficina temática “Por uma Imperatriz viva e dinâmica”, primeira atividade participativa do projeto. “A oficina tem como objetivo reunir os diversos atores sociais que utilizam a rua no cotidiano, para compreender melhor a situação atual da área e contribuir para os estudos vocacionais”, explicou Juliana Barreto.

O projeto terá duração de 12 meses e contará com uma série de oficinas temáticas voltadas à construção coletiva de propostas e diretrizes para o futuro da Rua da Imperatriz.

O encontro também contou com a participação de Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro Histórico da Prefeitura do Recife; Cida Pedrosa, vereadora do Recife; e Antônio Almeida, representante da Associação dos Empresários e Proprietários da Rua da Imperatriz.

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