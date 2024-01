Sudene e UFRPE discutem parceria nas áreas de inovação e empreendedorismo

A- A+

Nesta terça-feira (16), os representantes da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) se reuniram com a equipe da Sudene para tratar sobre parcerias nas áreas de pesquisa, inovação e empreendedorismo.

O encontro é resultado de uma articulação prévia da Autarquia com a UFRPE, com o objetivo de estimular projetos que unam os potenciais produtivos da região à nova agenda de sustentabilidade. O superintendente Danilo Cabral e o reitor Marcelo Carneiro Leão estavam presentes.

“A inovação é eixo transversal da nossa tarefa de reduzir as desigualdades regionais, presente no nosso Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, por isso, estamos nos aproximando de instituições que possam contribuir para o desenvolvimento regional”, destacou Danilo Cabral. O superintendente reforçou que as iniciativas devem ter um olhar territorializado, com a preocupação de desconcentração das ações e dos investimentos.

Marcelo Carneiro Leão ressaltou que a universidade tem se destacado no estímulo de pesquisas e ações que unam o potencial de Pernambuco no setor de inovação e empreendedorismo. Entre as iniciativas apresentadas, estavam projetos realizados a partir do Instituto Ipê (Instituto de Inovação, Pesquisa, Empreendedorismo, Internacionalização e Relações Institucionais). “Temos o interesse em promover ações descentralizadas, que gerem desenvolvimento nos municípios, garantindo capilaridade”, afirmou.

A partir desta reunião, as equipes técnicas da Sudene e da UFRPE irão aprofundar as conversas e refinar as proposições para apresentarem uma proposta de parceria entre as duas instituições. Também estavam presentes na reunião representantes da OCCA (Olinda Creative Community Action).

Veja também

mundo Zuckerberg terá que testemunhar em processo sobre lucros com reconhecimento facial em redes sociais