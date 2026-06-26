A- A+

plano de desenvolvimento Sudene inicia construção do PRDNE 2028-2031 com foco na reforma tributária e no vazamento de renda Novo ciclo do plano vai orientar investimentos, políticas públicas e estratégias para fortalecer a competitividade da região em um cenário de transformação econômica

A Sudene inicia a construção da próxima versão do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), que irá orientar investimentos, políticas públicas e ações voltadas ao desenvolvimento da região de 2028 a 2031. O novo ciclo do plano terá entre seus principais desafios a adaptação do Nordeste aos impactos da reforma tributária, além da identificação de oportunidades ligadas à neoindustrialização, à inovação e à transição para uma economia mais sustentável.



As atividades começam ainda este ano com a produção de estudos técnicos e diagnósticos sobre a realidade econômica e social da região. Essa etapa também contará com debates entre especialistas para apoiar a definição das prioridades de atuação de cada área considerada relevante para a estratégia de desenvolvimento.

Em 2027, o processo avança para uma fase participativa, com a contribuição de governos estaduais, ministérios e representantes da sociedade na construção dos programas, metas, ações e projetos que irão compor a versão final do plano.



“O PRDNE é o principal instrumento de planejamento regional do Nordeste e da Sudene. É por meio dele que organizamos prioridades e alinhamos esforços para que as políticas públicas e os investimentos produzam resultados para a população. Nós vamos olhar para as transformações que já estão acontecendo, como a reforma tributária, a transição energética, sempre com o objetivo de ampliar oportunidades e melhorar a qualidade de vida na Região”, afirmou o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre.

Estratégia e novidades

Assim como nas versões anteriores, o PRDNE 2028-2031 será estruturado em sete eixos: Desenvolvimento Produtivo; Ciência, Tecnologia e Inovação; Infraestrutura Econômica, Urbana e Rural; Educação; Desenvolvimento Social; Meio Ambiente e Segurança Hídrica; e Capacidades Governativas.

O plano também será alinhado a instrumentos nacionais de planejamento, como o Plano Brasil 2050, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e o Plano Plurianual da União.



Uma das principais novidades será a inclusão de estudos específicos sobre os efeitos da reforma tributária na economia nordestina. A proposta é avaliar os impactos das mudanças no sistema tributário, incluindo a transição dos atuais incentivos fiscais e seus possíveis reflexos sobre a atração de investimentos, a geração de empregos e a competitividade regional.

Neste contexto, outro assunto que receberá atenção é o chamado vazamento de renda, fenômeno que ocorre quando parte da riqueza gerada no Nordeste acaba sendo transferida para outras regiões do país. A intenção é compreender melhor esse movimento e identificar alternativas para ampliar a retenção de renda e riqueza nos territórios nordestinos.

“Vamos contar com uma rede de mais de 40 pesquisadores na elaboração dos estudos. Nos últimos anos, fortalecemos a articulação com os ministérios, o que permitiu integrar o plano aos instrumentos de planejamento do Governo Federal e dar mais efetividade à agenda territorial do Nordeste. Também construímos, em parceria com os estados, uma carteira de projetos estruturada que hoje nos oferece uma base ainda mais sólida para planejar novas iniciativas”, destacou o coordenador-geral de Cooperação e Articulação de Políticas da Sudene, Danilo Campelo.

*Com informações da assessoria

Veja também