Lançamento Sudene investe R$ 10 milhões em soluções de inovação nos municípios Recurso foi anunciado no lançamento do Projeto Inovacidades, que aconteceu nesta quarta-feira (19)

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) anunciou o lançamento do “Projeto Inovacidades”, uma iniciativa de inovação aberta destinada a municípios da região. O evento de lançamento ocorreu nesta quarta-feira (19) e contou com a participação de representantes de diversas entidades, incluindo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco do Nordeste (BNB), Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Associação Impacta Hub Brasil.

Com um investimento de R$ 10 milhões, a Sudene busca apoiar soluções inovadoras que enfrentem os desafios sociais, ambientais e tecnológicos das cidades nordestinas. O projeto envolverá ciclos de inovação aberta e promoverá o desenvolvimento de soluções por meio de uma colaboração entre governos municipais, startups e instituições públicas. As cidades participantes terão a oportunidade de trabalhar em desafios específicos de suas localidades, com foco em áreas como mobilidade urbana, saúde, educação, eficiência energética, e redução de emissões de gases de efeito estufa.

Entre os principais objetivos do Inovacidades estão: promover soluções para desafios sociais e ambientais, apoiar a transformação verde e fomentar a adoção de novas tecnologias. O programa abordará questões cruciais como a criação de bases de dados digitais, inteligência artificial e o uso de big data para aprimorar os serviços públicos.

A primeira etapa do projeto contará com a participação de 58 municípios, escolhidos com base nas regiões geográficas imediatas da Sudene e alinhados com o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). Além disso, o Inovacidades se baseia nos princípios das Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis (CHICS), focando em inovação aberta, no Marco Legal das Startups e no empreendedorismo inovador.

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, destacou a importância do projeto como parte da agenda global de inovação. "Nós desejamos um Nordeste inovador, além de justo, próspero, que reconheça a nossa diversidade, que valorize os nossos biomas, que fortaleça as nossas instituições e, claro, que garanta uma melhor qualidade de vida para a nossa gente", afirmou.

A execução das propostas ocorrerá entre 2025 e 2028, com a Sudene oferecendo financiamento aos municípios por meio de seus parceiros financeiros, o BID e o BNB. O aporte de R$ 10 milhões será utilizado para a viabilização das soluções, que devem gerar impacto direto no cotidiano das populações locais.

Camila Medeiros, Kauara Rodrigues e Deise Nicoletto, representantes da Enap e Impacta Hub Brasil, também participaram do evento, compartilhando as vantagens da inovação aberta, como a redução de custos, a melhoria dos serviços públicos e a aceleração da implementação de soluções. O projeto promete, assim, fortalecer as instituições locais e gerar soluções eficazes para os desafios do Nordeste.

