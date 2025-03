A- A+

Investimento Sudene investe R$ 6 milhões na cadeia produtiva da palma no semiárido Projetos serão realizados em parceria com o INSA e a UFPB e buscam garantir sustentabilidade à agricultura familiar da região

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) anunciou um investimento de R$ 6 milhões para fortalecer a cadeia produtiva da palma no semiárido do Nordeste, com o objetivo de garantir mais sustentabilidade à agricultura familiar da região. O investimento será realizado em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e o Instituto Nacional do Semiárido (INSA), e integra o programa InovaPalma, que visa promover a inovação e o desenvolvimento socioeconômico na região.

A cerimônia de assinatura dos convênios aconteceu nesta quarta-feira (19), em Campina Grande, com a presença do superintendente da Sudene, Danilo Cabral, do presidente do INSA, Ethan Barbosa, da reitora da UFPB, Terezinha Domiciano, além de representantes do setor agropecuário. O projeto busca expandir o cultivo da palma, fomentar seu processamento e reduzir a vulnerabilidade dos rebanhos da região.

“Essas parcerias buscam mudar a vida das pessoas. O InovaPalma busca justamente isso, investir em inovação, pesquisa que tragam desenvolvimento, melhorando a qualidade de vida das pessoas”, afirmou Danilo Cabral. O superintendente frisou que a iniciativa dialoga com os eixos estratégicos do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE).

O diretor do INSA destacou a importância da parceria para a busca de soluções para a população do semiárido. “Temos dois milhões de hectares desse território são da agricultura familiar e o que nós buscamos é garantir, inovação, tecnologia e bem-estar social para essas pessoas”, afirmou Ethan Barbosa.

A parceria com o INSA destinará R$ 2,1 milhões à instalação de 15 campos de palma forrageira, com a capacitação de pelo menos 100 agricultores por estado e a distribuição de 18 milhões de cladódios-semente durante a vigência do projeto. Além disso, 15 intercâmbios entre produtores e técnicos serão realizados, visando a disseminação de boas práticas e técnicas para a expansão do cultivo.

“Queremos possibilitar a expansão das áreas de cultivo com essa cactácea, bem como diminuir a vulnerabilidade do setor agropecuário da Região e proporcionar a melhoria da renda das famílias agricultoras”, explica o engenheiro agrônomo José Aíldo Sabino, coordenador do programa InovaPalma Sudene.

Em paralelo, a Sudene e o INSA irão investir R$ 3,2 milhões no incentivo à produção de farelo de palma, uma commodity vegetal estratégica para o desenvolvimento da região. O projeto inclui a instalação de unidades de secagem e armazenamento de farelo, além de quatro hectares de cultivo intensivo de palma.

Outro destaque do programa é a parceria com a UFPB, que visa estudar a palma como alternativa alimentar para suínos. O projeto, com valor de R$ 891,9 mil, irá investigar as melhores formas de utilização da palma na nutrição de suínos, com a criação de um manual de recomendações para os produtores. A reitora da UFPB, Terezinha Domiciano, destacou o impacto do projeto. “A partir do mapeamento da suinocultura da Paraíba, percebemos que a palma poderia ser utilizada para a nutrição desses animais. É a primeira vez que se destina recursos para o avanço da nutrição dos suínos a partir dessa planta. A palma tem muita importância não apenas para a nutrição animal, mas para a sustentabilidade do Nordeste. Hoje, celebramos a possibilidade de avanço das pesquisas e visando beneficiar o produtor rural da Região”, ressaltou.

Durante a solenidade, também estiveram presentes o secretário do Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca da Paraíba, Joaquim Hugo, o superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Rodrigo Otávio, o deputado estadual Tovar Correia Lima e outros representantes de instituições e do setor produtivo.

