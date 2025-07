A- A+

Sudene Sudene já aplicou R$ 5,6 bilhões na construção da Transnordestina Recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), uma das principais fontes de financiamento

Após o presidente Lula anunciar nesta sexta-feira (18) um investimento de mais de R$ 1,4 bilhão para a Transnordestina, a Sudene soma R$ 5,6 bilhões injetados na construção da ferrovia através do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

Outros R$ 2,6 bilhões já estão assegurados. Durante o evento, no cariri cearense, presidente garantiu que não faltarão recursos para a conclusão do empreendimento. Obras já avançaram 75% segundo o Governo Federal.

Até 2024, a Sudene havia liberado R$ 3,8 bilhões em recursos do fundo regional para a construção da ferrovia, principal projeto logístico de integração do Nordeste.

A partir da assinatura do aditivo ao contrato, foram acordados mais R$ 3,6 bilhões em financiamento, dos quais já foram liberados R$ 1 bilhão, a última liberação ocorreu no dia 10 de julho. Outros R$ 816 milhões, oriundos do leilão de cotas escriturais do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor).

Desenvolvimento regional

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, destaca o esforço do governo federal para a conclusão da ferrovia que liga três estados do Nordeste a partir do município de Eliseu Martins (PI), passando por Pernambuco, até chegar ao Porto de Pecém (CE).

"Essa obra foi interrompida em governos anteriores e ganhou tração no governo do presidente Lula. Em uma ação conjunta da Casa Civil, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Tribunal de Contas da União, da Sudene e do Congresso Nacional, vamos garantir a conclusão da Transnordestina, ação estratégica para o desenvolvimento regional", frisou.

De acordo com o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Heitor Freire, presente ao evento em Missão Velha, os recursos do Finor, já destinados ao FDNE serão convertidos em debêntures da TLSA, concessionária da Transnordestina.

“Essa é a maior obra em andamento no Nordeste e fundamental para o desenvolvimento regional, gerando oportunidades para os setores produtivos e renda para a população”, afirmou.

Em junho, foi assinada a ordem de serviço para mais um trecho de 46 quilômetros de extensão da ferrovia, passando pelos municípios de Quixadá (10,5 km), Itapiúna (21 km), Capistrano (12 km) e Baturité (2,5 km). A extensão total da obra é de 1.207 quilômetros. Há expectativa, com a abertura de novas frentes de obras, oito mil trabalhadores estejam trabalhando para concluir a ferrovia até o fim do próximo ano.

Veja também