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Economia

Sudene lança chamamento público para contratar nova sede no Recife

Órgão busca prédio na capital após contrato atual atingir limite legal de prorrogação 

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Autarquia federal recebe propostas de imóveis no Recife até às 10h do dia 17 de novembroAutarquia federal recebe propostas de imóveis no Recife até às 10h do dia 17 de novembro - Foto: Agnelo Câmara (CGCOM/Sudene)

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) publicou edital de chamamento público para a prospecção e locação de um novo imóvel destinado à instalação de sua sede administrativa. A iniciativa foi adotada após o contrato vigente atingir o limite legal de prorrogações permitido pela legislação de licitações.

“As propostas serão recebidas pela comissão de contratação até 10h do dia 17 de novembro, sendo que a sessão de abertura das ofertas ocorre às 10h30 do mesmo dia”, informou a autarquia federal, reforçando que as especificações técnicas completas do certame já podem ser consultadas em seu portal oficial. 

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Os interessados em oferecer imóveis que atendam aos requisitos operacionais e estruturais do órgão devem enviar as propostas de forma digital. Esclarecimentos adicionais e dúvidas sobre o edital são liquidados exclusivamente pelo canal corporativo [email protected].

Atualmente, o complexo administrativo da Sudene funciona no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

 

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