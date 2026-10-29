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Economia Sudene lança chamamento público para contratar nova sede no Recife Órgão busca prédio na capital após contrato atual atingir limite legal de prorrogação

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) publicou edital de chamamento público para a prospecção e locação de um novo imóvel destinado à instalação de sua sede administrativa. A iniciativa foi adotada após o contrato vigente atingir o limite legal de prorrogações permitido pela legislação de licitações.

“As propostas serão recebidas pela comissão de contratação até 10h do dia 17 de novembro, sendo que a sessão de abertura das ofertas ocorre às 10h30 do mesmo dia”, informou a autarquia federal, reforçando que as especificações técnicas completas do certame já podem ser consultadas em seu portal oficial.

Os interessados em oferecer imóveis que atendam aos requisitos operacionais e estruturais do órgão devem enviar as propostas de forma digital. Esclarecimentos adicionais e dúvidas sobre o edital são liquidados exclusivamente pelo canal corporativo [email protected].

Atualmente, o complexo administrativo da Sudene funciona no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

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