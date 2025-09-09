A- A+

Lançamento Sudene lança Data Nordeste, portal que centraliza indicadores sociais, econômicos e ambientais Lançado nesta terça-feira (9), o Data Nordeste consolida indicadores e fortalece a transparência dos dados da superintendência

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) lançou, nesta terça-feira (9), o Data Nordeste, uma plataforma digital que centraliza indicadores sobre saúde, educação, economia, renda e meio ambiente da região. A ferramenta permite consultas por recortes territoriais, como o Semiárido, o bioma Caatinga e a área de atuação da Sudene.

Desenvolvida em parceria com o Observatório da Caatinga e Desertificação da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), reúne dados antes dispersos e de difícil acesso.

Para superintendente Francisco Alexandre, a plataforma significa um avanço para a tomada de decisões na região. “Informação é essencial para a tomada de decisão, para a produção de políticas públicas, para as decisões empresariais. Esse portal ajuda a fazer isso”, afirmou.

A programação contou com palestra do pesquisador e empreendedor Ricardo Cappra, referência internacional em cultura analítica e transformação digital. Ele destacou que a aceleração da tecnologia da informação tem ampliado o papel dos dados nas organizações, deslocando profissionais de Business Intelligence da área de tecnologia para posições estratégicas de gestão.

Apesar dos avanços, lembrou que mais de 70% das decisões de negócios ainda não se baseiam em dados, mas em percepções, o que aumenta o risco de distorções. “Quando a narrativa pesa mais que os dados, há manipulação da realidade; quando os dados se sobrepõem sem contexto, perdemos a compreensão do que está em jogo”, observou.

Informação

O Data Nordeste foi concebido para traduzir estatísticas em decisões concretas para benefício da sociedade, apoiando diferentes públicos. A iniciativa nasceu de demandas de gestores públicos, pesquisadores e do setor produtivo, que enfrentavam dificuldades para acessar dados regionais confiáveis e organizados. De forma prática, o ambiente permite, por exemplo, que empresários consultem informações sobre infraestrutura, incentivos fiscais e mercados; gestores públicos utilizem mapas interativos e séries históricas para embasar políticas públicas; e pesquisadores encontrem dados organizados para análises acadêmicas e científicas.

O portal se estrutura em pilares como disseminação de informações regionais, apoio à decisão, monitoramento transparente e foco em territórios estratégicos. Para isso, disponibiliza diferentes recursos: painéis de dados em formato de dashboards multitemáticos, com navegação intuitiva e narrativas automáticas; boletins temáticos que aprofundam indicadores-chave do desenvolvimento regional; datastories, narrativas visuais que combinam estatísticas, mapas e gráficos interativos; e aplicações georreferenciadas, como o SigMapas e o Observatório da Caatinga e Desertificação (OCA), que permitem explorar o território a partir de múltiplas camadas de informação.

A geógrafa Ludmilla Calado, da Unidade de Estudos e Pesquisas da Sudene e integrante da equipe responsável pelo portal, ressaltou a segurança técnica como um dos diferenciais do Data Nordeste, resultado de parcerias estabelecidas com o IBGE, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), a Federação das Indústrias da Paraíba e a Associação Nordeste Forte. Ela explicou que os painéis de dados contam com análises descritivas automáticas, que interpretam os indicadores consultados e facilitam a compreensão do usuário.

“É um ambiente inovador, dinâmico e integrado, pensado para transformar estatísticas em conhecimento acessível e estratégico”, afirmou.

Parcerias

O presidente do IBGE, Márcio Pochmann, destacou a relevância do Data Nordeste para a formulação de políticas públicas ajustadas à realidade regional. Segundo ele, a iniciativa da Sudene representa um avanço na valorização da informação como instrumento de planejamento.

“Esse é um passo muito importante dado pela Sudene. Plataformas como essa ampliam o acesso a dados contínuos e estruturados, que permitem aos brasileiros conhecer melhor o nosso território. Elas reforçam a soberania nacional sobre a produção estatística e nos ajudam a tomar decisões a partir da nossa própria realidade, antecipando as causas dos problemas em vez de apenas reagir às suas consequências”, afirmou.

O professor John Cunha, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), parceira no desenvolvimento da plataforma, ressaltou o papel da universidade pública na construção do projeto.

“O Data Nordeste mostra a importância de acreditar na força da universidade pública e de unir diferentes públicos de interesse em torno do futuro do Nordeste. Ele oferece evidências sobre o território, ajuda a identificar áreas prioritárias para a ação e garante transparência em um momento em que a verdade nem sempre está evidente. É uma ferramenta que gera diagnósticos eficientes, empodera gestores públicos e fortalece a responsabilidade no planejamento. Esperamos avançar ainda mais a partir dessa base”, destacou o docente, que também é coordenador do Observatório da Caatinga e da Desertificação (OCA).

O lançamento também reuniu representantes de órgãos públicos, do setor produtivo e da comunidade acadêmica.

