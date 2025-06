Sudene lança edital de R$ 1 milhão para projetos inovadores liderados por jovens

A- A+

Com foco na promoção de soluções inovadoras para a juventude do Nordeste, a Sudene e a Secretaria Nacional da Juventude anunciaram nesta terça-feira (3), em Natal, o lançamento do edital Inova Juventudes. A iniciativa vai destinar R$ 1 milhão para apoiar projetos de tecnologias sociais voltados a jovens nas regiões atendidas pela autarquia.

“Essa ação é resultado de uma parceria estratégica voltada para tornar as políticas públicas voltadas para as juventudes efetivas na nossa área de atuação e fruto de um diálogo com a SNJ, o Conselho Nacional da Juventude e os movimentos sociais. O edital fala para os desafios dos 13 milhões de jovens do Nordeste, especialmente os mais vulneráveis e busca incorporar tecnologias sociais a desafios escolhidos a partir desse diálogo”, afirmou o superintendente da Sudene, Danilo Cabral.

A publicação do Inova Juventudes no Diário Oficial da União será amanhã (4) e as inscrições estarão abertas até 20 de julho. O resultado final dos projetos aprovados será divulgado em dezembro. Cada projeto selecionado poderá receber até R$ 200 mil. Mais detalhes podem ser obtidos no site da Sudene (www.gov.br/sudene).

Ao defender a aprovação do Plano Nacional da Juventude, a secretária-adjunta da SNJ, Jessy Daiane, destacou a importância do Inova Juventudes.

“É um passo importante no investimento em inovação e no fortalecimento do protagonismo juvenil, utilizando o conhecimento local para construir um futuro mais sustentável e equidade”, disse.

Requisitos

O edital é direcionado a jovens pesquisadores, vinculados a universidades e institutos federais, em parceria com organizações da sociedade civil. A Sudene busca projetos que atuem prioritariamente em territórios como o semiárido, áreas rurais e territórios tradicionais, além de incluir mulheres, populações negras, indígenas e povos tradicionais, pessoas com deficiência e a comunidade LGBTQIAPN+.

Segundo o edital, as tecnologias sociais são destacadas como ferramentas essenciais por valorizarem o conhecimento e as práticas desenvolvidas nas próprias comunidades. O Inova Juventudes apoiará propostas em três linhas temáticas. São elas: emprego decente, empreendedorismo e geração de trabalho e renda; meio ambiente e produção sustentável; e cultura, comunicação e economia criativa.

A primeira linha do edital é voltada para tecnologias sociais que promovam o trabalho decente e a geração de renda, por meio do empreendedorismo, do cooperativismo e associativismo e/ou da economia popular e solidária desenvolvidas por jovens em situação de vulnerabilidade social.

Já a segunda é direcionada para a promoção de formas de produção sustentáveis e resilientes, a segurança alimentar e nutricional, a segurança hídrica e a segurança energética desenvolvidas por jovens da área de atuação da Sudene.

E a terceira linha para o fomento da promoção da cultura local, da comunicação democrática e promotora dos direitos humanos e a criatividade e o conhecimento desenvolvidas por jovens em situação de vulnerabilidade social da área de atuação da Sudene.

