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lançamento Sudene lança Núcleo da Nova Indústria Brasil no Ceará e amplia o potencial tecnológico do Nordeste Iniciativa reúne governos, setor produtivo e academia, e também deve chegar aos estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, Piauí e Paraíba

O Ceará passa a integrar o Programa NE 4.0 – Núcleos da Nova Indústria Brasil (N-NIB). A iniciativa foi lançada nesta quinta-feira (14) pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em parceria com a Federação das Indústrias do estado (FIEC) e o Instituto Federal do Ceará (IFCE). A chegada do núcleo ao estado representa um avanço na estratégia de regionalização da Nova Indústria Brasil, política do Governo Federal voltada à modernização das cadeias produtivas e ao fortalecimento da indústria nacional.

O superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, explicou que o projeto tem como foco ampliar a competitividade das empresas locais por meio da incorporação de tecnologias avançadas. “Para isso, precisamos aumentar a digitalização, integrar dados, inovar e qualificar o capital humano das nossas indústrias”, afirmou.

Entre as ações previstas estão diagnósticos gratuitos de maturidade digital, workshops, visitas técnicas e suporte especializado para estruturação de projetos e captação de recursos. A iniciativa também busca conectar empresas, instituições de ensino e centros de pesquisa, criando um ambiente colaborativo voltado à inovação.

Para o presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, discutir o futuro da indústria nordestina significa abordar temas como inovação, produtividade, tecnologia e transformação digital. “O grande mérito deste projeto está em compreender que a competitividade da indústria contemporânea não depende apenas de infraestrutura física ou de incentivos tradicionais. Ela depende, cada vez mais, da capacidade de gerar inteligência, incorporar tecnologia e acelerar a inovação dentro das cadeias produtivas”, destacou Cavalcante.

Além disso, a iniciativa reúne governos, setor produtivo e academia, como explica a secretária-executiva da Indústria na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Brígida Miola. “Quando a gente coloca uma indústria 4.0, estamos falando de novas tecnologias dentro do setor industrial cearense. Isso aumenta a competitividade e, consequentemente, gera um aumento da economia, de geração de empregos qualificados e geração de renda”, ressaltou.

Um eixo relevante do NE 4.0 é a formação de capital humano qualificado. O programa prevê a criação de residências tecnológicas em Indústria 4.0, aproximando estudantes e pesquisadores do setor produtivo e estimulando a inovação aplicada.

O lançamento no Ceará integra a agenda de expansão do programa na região, que já contempla estados como Alagoas, Sergipe e Maranhão, ampliando a capilaridade de uma política pública que conecta tecnologia, produtividade e desenvolvimento regional. Os próximos eventos serão realizados no Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, Piauí e Paraíba.

*Com informações da assessoria

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