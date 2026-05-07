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Logística Sudene libera R$ 161,2 milhões do FDNE para Transnordestina e parque solar em Pernambuco Recursos reforçam obras estratégicas do Novo PAC, com impacto em logística, energia e desenvolvimento regional

As obras da Transnordestina, no Ceará, e do parque solar fotovoltaico Sol do Agreste, em Pernambuco, receberão aportes de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou a liberação de R$ 161,2 milhões para os dois projetos nesta quinta-feira (7), sendo R$ 41,2 milhões para a ferrovia e o demais recursos para a empresa de energia renovável.

Os dois projetos integram a carteira prioritária do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo do Brasil. Segundo o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, o FDNE é o principal instrumento de financiamento de longo prazo para grandes projetos estruturantes no Nordeste.

“O FDNE é um instrumento essencial para viabilizar projetos estruturantes que ampliam a competitividade do Nordeste, geram empregos e reduzem desigualdades regionais de forma sustentável”, afirmou.

A Transnordestina é uma das principais obras de infraestrutura em execução no País e é voltada à ampliação da capacidade logística do Nordeste, com impacto direto sobre o escoamento da produção industrial, mineral e agropecuária.

O diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Wandemberg de Almeida, destacou que o aporte aprovado corresponde a uma parcela complementar do montante previsto para 2025, de R$ 1 bilhão.

“Estamos garantindo a continuidade de uma obra que transforma a logística do Ceará e de todo o Nordeste, com geração de emprego, aumento de renda e fortalecimento da economia regional”, pontuou.

Com orçamento total estimado em R$ 15 bilhões e conclusão prevista para 2029, a Transnordestina mantém ritmo acelerado de execução, com frentes de trabalho em diversos municípios cearenses. Atualmente, cerca de cinco mil trabalhadores atuam direta e indiretamente no projeto. A primeira fase já alcança 81% de execução e deve ser concluída em 2027. Há vários trechos em fase de comissionamento.

A Sudene exerce papel central na viabilização do empreendimento por meio do FDNE. A previsão é de aplicação de R$ 7,4 bilhões até 2027, dos quais R$ 6,6 bilhões já foram liberados, incluindo R$ 800 milhões oriundos do antigo Finor (Fundo de Investimentos do Nordeste). Além do aporte financeiro, a Autarquia participa da governança do projeto como acionista da Transnordestina Logística S.A.

No setor de energia, os recursos aprovados contemplam o complexo Sol do Agreste, instalado nos municípios de São Caetano e Tacaimbó (PE).

O empreendimento soma investimentos totais de R$ 327,3 milhões, sendo R$ 120 milhões financiados pelo FDNE, além de recursos próprios e do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Com capacidade instalada de 170 MW, o complexo amplia a participação da energia solar na matriz elétrica brasileira. O projeto é composto por seis usinas - Sol do Agreste I a VI - que, juntas, totalizam 594 unidades geradoras. A empresa já se encontra em operação.

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