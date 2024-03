Sudene oferece condições especiais de financiamento para mulheres empreendedoras

A- A+

A Sudene anunciou hoje (01) que o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) passa a oferecer condições especiais de financiamento para empreendimentos dirigidos por mulheres e localizados na área de atuação da autarquia. Para ter acesso à iniciativa, é necessário que pelo menos 40% do quadro societário seja feminino.

A proposta integra a programação final de aplicação de recursos do fundo regional para 2024, sendo destinada às mulheres produtoras rurais, empresárias, empreendedoras e microempreendedoras individuais, com exceção das beneficiárias do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf.

“A programação é resultado dos debates que realizamos com o setor produtivo da região. O fortalecimento do ambiente de negócios regional com maior participação do público feminino é um compromisso da Sudene”, comentou o diretor de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos da Sudene, Heitor Freire.

Os financiamentos concedidos pelo FNE para este público passarão a contar com aumento no prazo total de financiamento em até dois anos, incluindo um ano adicional de carência. O percentual do financiamento de capital giro associado será de até 40% do investimento total.

O FNE Mulheres empreendedoras também amplia o limite de financiamento de projetos, independentemente do objetivo e localização das empresas. Neste caso, empreendimentos classificados como mini/micro, pequeno e pequeno-médio contam com até 100% de financiamento. Já os enquadrados na categoria Médio I poderão financiar até 95% do valor total do projeto.

Para o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, propor políticas afirmativas na gestão dos recursos dos fundos regionais é uma ação da Sudene que dialoga com a determinação do Governo Federal de democratizar o acesso ao crédito.

“O público feminino é parte vital da economia da área da Sudene. Com estas condições propostas para o FNE, queremos criar mais espaços de empoderamento e acesso ao crédito de forma descomplicada, facilitando o financiamento”, comentou o dirigente.

Confira no link o vídeo da apresentação da programação do FNE 2024, realizada na última quinta-feira (29).

Veja também

BRASIL Planejamento: Resultado do PIB corroborou melhoria gradativa de expectativas ao longo do ano