EFEITOS DA SECA Sudene participa da elaboração do Plano de Combate à Desertificação Seminário Estadual discute técnicas de redução das desigualdades regionais e medidas de sustentabilidade ambiental

O Seminário Estadual de Atualização do 2º Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca terminou hoje (19) e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) foi uma das entidades presentes.

O semário é voltadado para discutir técnicas e colocaborar nas sugestões de medidas para redução das desigualdades regionais e sustentabilidade ambiental das iniciativas institucionais.

"O processo de desertificação já é um fenômeno nacional, mas está muito mais presente no Nordeste e na área de atuação da Sudene”, destaca José Farias, o economista e coordenador de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente da Sudene, que estava representando a instituição no evento.

Ele afirmou, inclusive, que a Superintendência vai firmar parceria com o Ministério do Meio Ambiente para a construção dos Planos de Ação Estaduais, além de trabalhar em conjunto com outras instituições, como a Univasf e tribunais de contas dos estados.

A discussão já foi realizada na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Mais 10 eventos já estão programados, abrangendo todos os estados do Nordeste e área mineira da Sudene, além da realização de encontros para cada macrorregião. O próximo seminário será em Paulo Afonso (BA), nos dias 8 e 9 de abril

Plano de Ação Brasileiro

Em junho, deverá acontecer o Seminário Nacional, com o lançamento do Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca.

Contando com a participação de especialistas, gestores públicos e representantes de organizações não governamentais, a nova versão do PAB vai definir as principais zonas suscetíveis à desertificação, estabelecendo prioridades para ações públicas e privadas para combater a desertificação e mitigar os efeitos das secas.

Salas temáticas e rodas de diálogo, voltadas para o compartilhamento de experiências no combate à desertificação e mitigação aos efeitos da seca, estarão à disposição dos presentes no evento, que acontecerá em Serra Talhada.

Foram formados grupos de trabalho sobre os eixos propostos para o PAB 2024-2044 – Governança e Fortalecimento Institucional (Eixo 1), Gestão da Informação, Pesquisa e Inovação (Eixo 2), Melhoria das Condições de Vida da População Afetada (Eixo 3), Gestão Sustentável para Neutralização da Degradação da Terra (Eixo 4) e Mitigação dos Efeitos da Seca (Eixo 5).

A Sudene participa dos grupos 1 e 2, que, entre outros temas, estão abordando os arranjos constitucionais, inserção da sociedade, fortalecimento dos mecanismos de governança que possibilitem articulação com múltiplos atores e a utilização dos conhecimentos acadêmicos, da pesquisa e da inovação na construção de novos processos tecnológicos que melhorem a relação da sociedade com o meio ambiente.

