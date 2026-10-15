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inovação Sudene participa de anúncio de resultado do Edital Regional da Finep com R$ 300 milhões para empresa Anúncio prevê suplementação de recursos para ampliar investimentos em inovação e apoiar empresas das três regiões

A Sudene acompanha nesta sexta-feira (16), o anúncio pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) dos resultados da Seleção Pública de Subvenção Econômica Regional da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), operada com recursos não reembolsáveis do FNDCT no âmbito do programa Finep Mais Inovação Brasil e da Nova Indústria Brasil.

O evento ocorre às 11h no auditório do 15º andar na sede da Autarquia, no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. A cerimônia contará com a presença da ministra Luciana Santos, de representantes da Finep, do Sebrae e das Superintendências Regionais (Sudene, Sudam e Sudeco).

De acordo com a pasta, a chamada destinou inicialmente R$ 300 milhões para impulsionar projetos de inovação tecnológica e risco assumido em empresas sediadas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Durante o evento, será anunciada também uma suplementação de recursos, para ampliar o alcance da chamada.

O edital tem como objetivo expandir a capilaridade do fomento público e democratizar o acesso ao crédito, priorizando pequenos negócios. A medida assegurou aplicação exclusiva de recursos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tendo registrado demanda recorde de 587 propostas submetidas.

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