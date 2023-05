A- A+

Sudene Sudene promove evento para apresentar resultados do Programa de Revitalização da Indústria Nordeste Autarquia viabiliza programa de revitalização da indústria nordestina por meio de convênio de R$ 340 mil com o Governo de Pernambuco

A Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), irá revelar os resultados do Programa de Revitalização da Indústria Nordestina - PE 4.0, em um encontro programado para ocorrer na próxima quarta-feira (17), a partir das 8h30, no auditório localizado na sede da Autarquia, em Boa Viagem. Durante o evento, serão revelados os benefícios obtidos pelas empresas participantes por meio das transformações alcançadas ao adotarem os princípios da indústria 4.0.

De acordo com a Sudene, para tornar o Programa de Revitalização possível, foi necessário a assinatura de um convênio entre a Autarquia Federal e o Governo de Pernambuco, no valor total de R$ 340 mil. Os recursos foram repassados pela Sudene à Universidade de Pernambuco (UPE), para permitir o desenvolvimento de ações estratégicas voltadas para a capacitação de técnicos e gestores envolvidos no programa.

O programa abrangeu qualificação, pesquisa e desenvolvimento, incorporando diversas iniciativas. Algumas delas foram a implementação de um sistema de realidade aumentada para treinamento das equipes, a otimização da temperatura em fornos, a introdução de uma linha robotizada para esmaltação de louças e a implementação de um sistema de controle e detecção de vidros fora das especificações. Além disso, o curso, que teve natureza de pós-graduação lato sensu, foi expandido para outros estados que estão na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, em um projeto denominado NE 4.0.

No evento, a Sudene também irá promover o lançamento do Núcleo Indústria 4.0 de Pernambuco, uma iniciativa com o objetivo de “estimular a adoção da indústria 4.0 no estado”. Através de uma parceria institucional, o núcleo envolverá os participantes da Residência Tecnológica PE 4.0, NE 4.0 e outros convidados. Beatriz Lyra, coordenadora geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente da Sudene, explica que “o núcleo será composto inicialmente pelos parceiros estaduais do programa, pelos residentes bolsistas e pelas indústrias, englobando governos, universidades e empresas”.

De acordo com a Autarquia, o Núcleo Indústria 4.0 de Pernambuco atuará como um observatório dedicado ao monitoramento e divulgação de iniciativas e editais relacionados à indústria 4.0 e arranjos produtivos locais. Seu propósito é “impulsionar o uso de tecnologias habilitadoras, promovendo e apoiando ações de transformação digital na indústria do estado”. Como parte desse processo, está prevista a realização de eventos de divulgação dos projetos desenvolvidos, com o intuito de estimular e articular o setor industrial em cada estado. Serão organizados seminários que irão envolver os diversos atores locais e regionais, conforme informado por José Farias, economista da Sudene.

