Seminário Sudene recebe seminário "O Nordeste na Transição Circular e Criativa", na próxima terça (15) As inscrições são gratuitas por meio do site Sympla e abertas ao público

Com o intuito de debater o protagonismo do Nordeste na economia circular e criativa, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) recebe, na próxima terça-feira (15), das 9h às 17h, um seminário sobre o tema. As inscrições são gratuitas por meio do site Sympla e abertas ao público.

O seminário "O Nordeste na Transição Circular e Criativa" é promovido pelo Movimento Reiventando Futuros, em parceria com a Sudene, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Consórcio Nordeste.

Com foco na atuação do Nordeste, o evento reunirá representantes do Governo Federal, estadual e municipal, além de organizações multilaterais, empreendedores, especialistas e movimentos sociais.

A proposta do seminário é consolidar um espaço de construção coletiva para o fortalecimento da Estratégia Nacional de Economia Circular, integrando a criatividade como meio de difusão e fortalecimento da circularidade nos territórios.

Segundo o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, a economia circular não é apenas uma tendência, mas sim um pilar estratégico para o futuro da indústria brasileira, especialmente da nova política industrial.

"No Nordeste, essa abordagem estratégica não só preserva nossos recursos naturais únicos, como também fomenta a criação de novas cadeias de valor e empregos inovadores. Temos o potencial de melhorar a competitividade da nossa Região, promovendo um desenvolvimento sustentável e includente", afirmou Danilo Cabral.

Programação

A programação do evento está organizada em quatro painéis temáticos, intercalados com momentos de networking e participação ativa do público.

O seminário se inicia com uma abertura institucional, seguida de um primeiro painel sobre "Desafios e Avanços Circulares no Nordeste", com a presença da Sudene, do Ministério do Empreendedorismo, do PNUD e do Consórcio Nordeste, discutindo políticas públicas e cadeias produtivas sustentáveis na Região.

Na sequência, o painel "Economia Circular na prática" abordará os avanços e experiências importantes, com participação de representantes dos governos federal, estadual e municipal.

À tarde, o seminário retoma com o painel "Economia Criativa na Transição", liderado pela especialista Rafa Cappai, que apresentará conceitos e práticas e realizará uma atividade prática com o público para pensar a criatividade como ferramenta estratégica de engajamento e transformação social.

O evento se encerra com o painel "Empreendedorismo inovador e investimento para a transição circular e criativa", com participação de representantes do Banco do Nordeste (BNB), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e do Instituto Clima e Sociedade (ICS).

A discussão trará os eixos estruturantes da estratégia nacional, contextualizando sua aplicação no Brasil e os desafios para integrar a agenda da circularidade ao desenvolvimento.

