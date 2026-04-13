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Mobilidade Sudene reforça importância do trecho da ferrovia Transnordestina em Pernambuco Andamento da obra do trecho SalgueiroSuape é apresentado na Alepe e avança como eixo estratégico para o desenvolvimento regional

A Sudene reforçou a importância da ferrovia Transnordestina durante reunião na Assembleia Legislativa de Pernambuco, nesta terça-feira (13). O encontro marcou a apresentação do projeto executivo do trecho pernambucano pela Infra S.A..

Representando o órgão, o superintendente Francisco Alexandre destacou que a ferrovia é um dos principais projetos estruturantes para o Nordeste, com impacto direto no escoamento da produção e no desenvolvimento econômico da região.

Com cerca de 1.750 km de extensão, a Transnordestina conecta áreas produtoras aos principais portos nordestinos. Em Pernambuco, o trecho entre Salgueiro e o Porto de Suape tem 544 km e está em fase de estruturação das obras.

Entre os avanços, está a licitação do lote entre Custódia e Arcoverde, com aproximadamente 73 km de extensão. O investimento previsto é de R$ 391,2 milhões, com prazo de execução de 53 meses. A expectativa é de novos editais ainda no primeiro semestre de 2026, ampliando o ritmo das obras no estado.

A Infra S.A. também trabalha na elaboração dos trechos seguintes, enquanto avança em etapas como licenciamento, estudos ambientais e gestão fundiária.

A ferrovia Transnordestina é considerada uma das maiores obras de infraestrutura do país e deve reduzir custos logísticos, impulsionar cadeias produtivas e atrair novos investimentos. A expectativa é que o projeto também gere empregos e dinamize a economia, especialmente no interior do Nordeste.

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