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Sudene reúne Comitê Regional de Instituições Financeiras Federais para debater investimentos

Iniciativa selecionou 189 projetos estratégicos para a Região, que juntos somam R$ 113 bilhões em investimentos

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Sudene reunirá Coriff para debater ações da Chamada NordesteSudene reunirá Coriff para debater ações da Chamada Nordeste - Foto: Elvis Aleluia/ Sudene

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste promoverá na quarta-feira (25), às 14h, uma reunião do Comitê Regional de Instituições Financeiras Federais (Coriff). O encontro será realizado na sede da autarquia, com foco no acompanhamento das ações da Chamada Nordeste da Nova Indústria Brasil (NIB).

A iniciativa selecionou 189 projetos estratégicos para a região. Juntos, somam R$ 113 bilhões em investimentos, voltados a inovação, reindustrialização e desenvolvimento sustentável. Lançada em maio de 2025, a Chamada Nordeste reúne propostas dos nove estados nordestinos.

As iniciativas estão concentradas em cinco áreas prioritárias: transição energética, bioeconomia, hidrogênio verde, data centers verdes e setor automotivo.

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A ação é integrada por instituições como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que estão oferecendo crédito, subvenção econômica não reembolsável e participação societária. A Sudene atua em parceria com o Consórcio Nordeste, aportando conhecimento estratégico sobre o território e os setores prioritários.

Além do monitoramento da Chamada Nordeste, a reunião do Coriff incluirá discussões sobre estratégias voltadas ao fortalecimento do setor de turismo na região.

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