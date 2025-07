A- A+

MOBILIDADE Sudene planeja trem de passageiros do Recife a Caruaru Estudos para viabilização do projeto estão em fase avançada de diálogo com a UFPE, segundo Danilo Cabral

Parceria da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) irá viabilizar estudo para a reativação do trecho ferroviário de transporte de passageiros entre o Recife e Caruaru, no Agreste do estado.

O anúncio foi feito pelo superintendente da Sudene, Danilo Cabral, em entrevista ao programa Folha Política, da Rádio Folha FM, nessa terça-feira (22).

Segundo a Sudene, o estudo com a UFPE, que deve ser formalizado nas próximas semanas, buscará analisar cenários para aproveitar a estrutura remanescente existente e identificar uma eventual recuperação ou, caso contrário, se será necessário construir uma nova ferrovia.

A extensão estimada do trecho desse trem de passageiros entre o Recife e Caruaru é de 120 quilômetros. O projeto, cujos diálogos estão em nível avançado com a UFPE, de acordo com Danilo Cabral, deverá ser apresentado no primeiro trimestre do próximo ano.

"Já tivemos aqui em Pernambuco, como no Nordeste brasileiro, uma malha ferroviária de transporte de passageiros. O trem saía daqui [do Recife], passava por todo o Agreste, cruzava todo o Sertão até chegar na cidade de Salgueiro. Com o tempo, a gente viu que essa malha ferroviária foi sendo esvaziada e agora existe uma decisão política do governo [federal] em reativar o transporte de carga, mas também em voltar a olhar para o transporte de passageiros", afirmou Danilo Cabral à Rádio Folha FM.

Ainda segundo o superintendente, estudos em outros estados do Nordeste estão sendo desenvolvidos para o mesmo fim, com o planejamento de rotas como Salvador-Feira de Santana, na Bahia, Fortaleza-Sobral, no Ceará, e São Luís-Itapecuru Mirim, no Maranhão.

"É uma iniciativa para qualificar o transporte de passageiros entre estas cidades, que historicamente já foi pensado no final do século XIX. É uma ação importante por envolver o polo têxtil, de confecções, além de contribuir significativamente do ponto de vista do turismo e melhorar a mobilidade da BR-232", completou o superintendente da Sudene ao falar sobre a rota Recife-Caruaru.

Depois que esse levantamento inicial for concluído junto à UFPE, seguirá a etapa de avaliação da viabilidade técnica e ambiental do projeto.

"Estamos fazendo parcerias com quem entende, fomos buscar a Universidade Federal para analisar todas as alternativas. Isso existiu no dia a dia das pessoas. Estamos nos dispondo a estudar quais as melhores alternativas do ponto de vista econômico, ambiental, social, que podem ser utilizadas para resgatar esse modal, que é um modal usado no mundo todo", detalhou Danilo Cabral.

Trem Salgueiro-Petrolina

Além do trem de passageiros entre o Recife e Caruaru, a Sudene também estrutura projeto que prevê a construção de ferrovia entre Petrolina e Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

Esse segundo estudo tem foco no escoamento de cargas e prevê a instalação ou requalificação de um trecho ferroviário de aproximadamente 250 quilômetros entre as duas cidades sertanejas.

O objetivo é fortalecer a logística da fruticultura irrigada do Vale do São Francisco, além de outros produtos, conectando a produção local à Transnordestina, com possibilidade de acesso facilitado aos portos de Suape, no Litoral Sul de Pernambuco, e Pecém, no Ceará.

"Este movimento da Sudene está integrado a uma política do presidente Lula de requalificar a malha ferroviária brasileira, especialmente a nordestina, qualificando a competitividade da região. Estamos olhando para todos os modais. Do ponto de vista logístico, estima-se que o transporte de cargas ferroviário reduz em 40% o custo do transporte quando comparado ao rodoviário. Ao conectar Petrolina a Salgueiro, aumentamos o potencial de integrar os arranjos produtivos com outros mercados. Isso abre espaço para novos mercados internacionais e reduz custos operacionais", afirmou o superintendente.

Metrô do Recife

Em maio, o governo federal autorizou a concessão do Metrô do Recife à iniciativa privada. Decisão indica que processo de transferência será feito por meio de licitação conduzida pelo BNDES. Antes, o sistema será repassado ao governo estadual. O processo tem previsão de conclusão até 2026 e início da nova gestão em 2027.

