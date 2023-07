Sugerido por Lula, programa de baratear eletrodomésticos foi bandeira do governo em 2009

A- A+

A defesa do presidente Lula sobre a criação de um programa de incentivo à compra de eletrodomésticos tem precedente na sua gestão. Em 2009, no terceiro ano do seu segundo mandato, Luiz Inácio Lula da Silva diminuiu a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para quatro produtos da "linha branca": geladeiras, fogões, máquinas de lavar roupa e as máquinas chamadas de ‘tanquinhos’.

Na época, a alteração do imposto para esses itens foi anunciada no mês de abril e prorrogada até o fim de outubro. O IPI para as geladeiras foi reduzido 15% para 5%; fogão de 5% para zero; máquina de lavar roupa de 20% para 10%; e tanquinho de 10% para zero.

O movimento foi comemorado pelas varejistas brasileiras naquele momento, assim como este ano as montadoras receberam com entusiasmo o programa de carros populares do governo - ideia que foi levantada pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Nesta quarta-feira, Lula sugeriu três eletrodomésticos que poderiam receber incentivos: televisão, geladeira e máquina de lavar roupas. A sugestão do presidente foi direcionada a Geraldo Alckmin.

— Falei para o Alckmin: 'Que tal a gente fazer uma ‘aberturazinha’ para a linha branca?' Facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem, e está gastando muita energia, você tem que trocar. E, se está caro, vamos baratear, tentar encontrar um jeito — declarou Lula.

Veja também

Moradia Lula sanciona, nesta quinta-feira (13), lei do programa Minha Casa, Minha Vida