ACUSAÇÕES Suíça apresenta acusações contra Credit Suisse e UBS por escândalo dos "tuna bonds" A denúncia tem como alvo um funcionário do antigo Credit Suisse e o próprio Credit Suisse e sua controladora

A Procuradoria-Geral da Suíça informou que apresentou acusações contra o Credit Suisse - e seu atual controlador, o UBS Group - em um caso relacionado ao chamado escândalo dos "tuna bonds" de Moçambique, citando o que descreveu como falhas na prevenção de lavagem de dinheiro no Credit Suisse.

A denúncia tem como alvo um funcionário do antigo Credit Suisse e o próprio Credit Suisse e sua controladora sob o argumento de não terem adotado medidas organizacionais para evitar a suposta lavagem de dinheiro.

O escândalo dos tuna bonds, que envolveu Moçambique captando recursos com investidores de dívida de mercados emergentes, foi revelado por uma investigação do Wall Street Journal em 2016, anos antes de o UBS adquirir o Credit Suisse. O escândalo era associado a projetos marítimos duvidosos, incluindo uma frota de pesca.

