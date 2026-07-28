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Suinocultura

Suinocultura deve se recuperar em 2027 após ajuste da oferta, avalia presidente da ABPA

Apesar da queda dos preços internacionais da carne suína, o presidente da ABPA afirmou que os embarques continuam em ritmo forte

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Suinocultura - setor entrou em 2026 após dois anos de forte rentabilidade, o que estimulou a expansão da produção e acabou pressionando os preços pagos ao produtor independenteSuinocultura - setor entrou em 2026 após dois anos de forte rentabilidade, o que estimulou a expansão da produção e acabou pressionando os preços pagos ao produtor independente - Foto: Thiago Gomes/ SUSIPE

A suinocultura brasileira deve iniciar um processo de recuperação em 2027, após um período de acomodação da oferta e de pressão sobre as margens dos produtores neste ano, afirmou nesta terça-feira, 28, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin.

Segundo ele, o setor entrou em 2026 após dois anos de forte rentabilidade, o que estimulou a expansão da produção e acabou pressionando os preços pagos ao produtor independente. "Creio que venha um processo de recuperação no ano de 2027", afirmou, em evento com a imprensa para apresentação de projeções setoriais.

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Santin destacou que o ajuste da oferta na suinocultura é mais lento do que na avicultura, em razão do ciclo de produção mais longo dos animais. Por isso, a acomodação do mercado deve ocorrer gradualmente ao longo do segundo semestre.

Apesar da queda dos preços internacionais da carne suína, o presidente da ABPA afirmou que os embarques continuam em ritmo forte. Segundo ele, nos primeiros 18 dias úteis de julho o Brasil exportou cerca de 105 mil toneladas, volume que indica possibilidade de novo recorde mensal caso o desempenho seja mantido até o fim do mês.

Santin destacou, ainda, que a demanda externa continua firme, com ações de promoção comercial em mercados como as Filipinas, atualmente o principal destino da carne suína brasileira.
 
Na avaliação dele, a continuidade do bom desempenho das exportações, combinada ao ajuste gradual da produção e ao crescimento do consumo doméstico, deverá contribuir para melhorar as condições do setor em 2027.

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