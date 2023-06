A- A+

FMotors Sultão tem maior coleção de carros de luxo do mundo equivalente a R$ 1,5 bi; confira os modelos Entre Ferrari, Porsche e Rolls-Royce, Hassanal Bolkiah tem uma frota de 7 mil veículos na garagem

Sultão de Brunei, uma pequena ilha na Ásia, Hassanal Bolkiah, de 76 anos, é o proprietário da maior coleção de carros particulares do mundo. A frota conta com mais de sete mil veículos.

De acordo com a revista Forbes, sua fortuna é estimada em US$ 28 bilhões, o equivalente a quase R$ 140 bilhões, e é proveniente da indústria de óleo e gás de Brunei.

Com modelos exóticos, esportivos, raros e de edição limitada, estão entre os veículos cerca de 300 unidades da Ferrari e 600 de Rolls-Royce, por exemplo.

A garagem de Bolkiah ainda conta com 20 Koenigeggs, seis Porsche Dauer 962 Le Mans, modelo esportivo baseado no carro de corrida Porsche 962, e onze McLaren F1, de acordo com a revista americana duPont Registry.

Ainda de acordo com a revista, a soma de todos os carros chega a cerca de US$ 300 milhões, o equivalente a R$ 1,5 bilhão.

Na coleção, também há carros de luxo que pertencem ao terceiro irmão do sultão, o príncipe Jefri, e vários sobrinhos.



Hassanal Bolkiah é sultão de Brunei há 55 anos, sendo o monarca há mais tempo no governo no mundo. Reprodução

O sultão Hassanal Bolkiah é considerado um dos homens mais ricos do planeta e reina desde a abdicação de seu pai, em outubro de 1967.

Bolkiah é um monarca absoluto e líder ditatorial do país, onde também atua como primeiro-ministro.

Confira abaixo alguns modelos que o sultão possui distribuídas em cinco hangares de aviões. Só nesta lista, há 2.567 automóveis.

Aston Martin – 11 carros

BMW – 209 carros

Bentley – 382 carros

Ferrari – 452 carros

Jaguar – 179 carros

Koenigsegg – 134 carros

Lamborghini – 21 carros

Mercedes-Benz – 574 carros

Rolls-Royce – 604 carros

SSC – 1 carros

Carros mais únicos e raros

1. Rolls-Royce Phantom VI

Modelo disponível somente por encomenda, mais de 800 horas de mão de obra para fazer apenas a carroceria.

2. Mercedes-Benz CLK GTR

Super esportivo criado especialmente para a FIA GT Championship Race, tem motor 6.9 V12.

3. Rolls Royce banhado a ouro 24 quilates

O Sultão gastou 14 milhões de dólares para banhar a ouro o seu Rolls Royce Silver Spur II limousine.

4. Bentley Java

Um carro conceito revelado em 1994, apenas 18 foram feitos em cima da plataforma do BMW Série 5.

5. Ferrari Mythos

Carro conceito da Ferrari, originalmente não era pra ser vendido para o público, mas o Sultão pediu dois desses para ele, totalmente customizados.

6. Mercedes Benz banhado a ouro

Não se sabe muito sobre esse modelo, mas a verdade é que existe um Mercedes banhado a ouro em sua coleção.

7. Ferrari FX

Fora feitas apenas nove Ferrari FX. Dessas, seis são do Sultão. A Ferrari criou o modelo especificamente para ele, usando uma Ferrari 512M e modificando sua carroceria.

8. Rolls Royce Phantom II Continental

Modelo de 1934, considerado o Rolls Royce mais caro já feito, tem um motor V12 e custou 14 milhões de dólares, antes era de His Highness Dharmendrasinhji Lakhajiraj, de Rajkot, na Índia.

9. Aston Martin V8 Vantage Special Series II

Apenas três desse Aston Martin foram feitos no mundo, todos eles exclusivamente para o Sultão.

10. McLaren F1

O Sultão tem uma McLaren F1 em estado de zero quilômetro, uma das 106 unidades feitas no mundo todo entre 1992 e 1998.

