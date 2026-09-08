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IMÓVEIS Summer Beach Paulo Miranda chega à 4ª edição com novo formato Evento será realizado de 10 a 30 deste mês, na entrada principal do Shopping RioMar, reunindo oportunidades imobiliárias em alguns dos principais destinos do litoral nordestino

O Summer Beach Paulo Miranda chega à sua 4ª edição em 2026 com um novo formato e uma proposta ainda mais abrangente para conectar o público às oportunidades do mercado imobiliário de praia.

De 10 a 30 de setembro, durante 21 dias, o evento ocupará a entrada principal do Shopping RioMar, no Recife, consolidando-se como a abertura oficial do verão nordestino para o mercado imobiliário.

Depois de três edições, o Summer Beach evolui para um modelo mais estratégico, ampliando o período de realização, a presença da campanha e os pontos de contato com o público.

A proposta é proporcionar mais tempo para conhecer os empreendimentos, conversar com especialistas e avaliar diferentes possibilidades para morar, veranear ou investir no litoral.

Nesta edição, o público encontrará uma ampla curadoria de empreendimentos distribuídos pelos litorais de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte.

Entre as opções estarão lotes, casas, studios, flats e apartamentos de diferentes configurações, incluindo unidades de um a seis quartos, contemplando desde imóveis compactos voltados ao investimento e à locação por temporada até projetos destinados à segunda residência e ao alto padrão.

Um dos diferenciais da quarta edição será justamente a possibilidade de reunir, em um único ambiente, produtos de diferentes destinos e perfis. A proposta é facilitar a comparação entre localizações, tipologias e oportunidades, aproximando quem deseja adquirir um imóvel no litoral de uma seleção de empreendimentos realizada pelo time Paulo Miranda.

A edição de 2026 também expande a experiência do Summer Beach para além dos 21 dias de presença no Shopping RioMar. A estratégia prevê uma campanha com atuação antes, durante e depois do evento, combinando presença física e digital para ampliar o acesso do público aos empreendimentos participantes.

Entre as novidades está o Portal Summer Beach 2026, que funcionará como uma vitrine digital dos projetos participantes. No próprio espaço físico, um totem interativo permitirá acessar os empreendimentos e suas informações, conectando a experiência presencial ao ambiente digital.

A divulgação também contará com forte presença nas redes sociais, campanhas digitais de alcance e captação, mídia externa em pontos estratégicos da cidade e vias de acesso ao litoral, mídia indoor, painéis digitais no Shopping RioMar, rádio e televisão.

O planejamento apresentado para esta edição inclui ainda presença no Jornal da Band e ações da CBN Recife durante o período do evento.

Com mais tempo, maior integração entre os ambientes físico e digital e uma seleção que percorre quatro estados nordestinos, o Summer Beach Paulo Miranda 2026 amplia sua proposta de ser um ponto de encontro entre o mercado imobiliário e quem deseja transformar o litoral em endereço, destino de férias ou investimento.

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