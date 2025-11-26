Summit 2025 debate o cenário 2026 das energias renováveis em Pernambuco

A- A+

O setor de energias renováveis de Pernambuco se reúne, esta semana, no Sertão, para traçar estratégias para 2026, avançar em novos projetos e fechar negócios. Organizado pela Associação Pernambucana de Energias Renováveis (Aperenováveis), o Summit 2025 acontece nesta quinta-feira (27), na sede do SENAC Serra Talhada, das 14h às 21h30. Participam da programação empresários, engenheiros e técnicos envolvidos em negócios e programas de sustentabilidade energética de todo o estado.

Na pauta, estarão todas as informações sobre o impacto das MPs 1300 e 1304 da reforma do setor elétrico, que foram votadas no Congresso Nacional e estão em vias de ser sancionadas a qualquer momento. Os textos tratam, respectivamente, da ampliação da tarifa social para serviço de energia e da reforma do setor de fornecimento de energia elétrica no país.

No painel “O novo jogo da Regulação”, agendado para 20h de quinta-feira (27), advogados especialistas em energia vão tirar todas as dúvidas sobre os novos encargos e instruir como o empresariado pode se organizar para possíveis impactos, sem abalar o crescimento de seus negócios.

Apoio

Apoiam a iniciativa o Conselho Regional de Engenharia (CREA-PE), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-PE), a Seccional Pernambuco da Ordem dos Advogados do Brasil (Comissão de Direito de Energia), o Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado de Pernambuco (SindiEnergia) e o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 3ª Região (CRT-03). As inscrições, que já estão no terceiro lote, são feitas até o dia 27 pela plataforma Sympla, com link na bio do perfil do Instagram @aperenovaveis.

O Summit 2025 ainda vai fomentar a discussão sobre Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria (BESS, na sigla em inglês), Grid-Zero (configuração de geração de energia solar fotovoltaica que busca equilibrar a produção e o consumo de energia em tempo real), O&M (operação e manutenção), usinas de investimento, o futuro da energia limpa, as inovações e a regulação do setor.

“Com articulação estratégica, estamos interiorizando o acesso a esses importantes debates, reunindo pequenas, médias e grandes empresas para entender os principais acontecimentos de 2025 e as tendências para 2026, impulsionando o setor e conectando todo o ecossistema de inovação e sustentabilidade. Em 2025, Pernambuco subiu do 13º para o 10º lugar no ranking nacional de produção de energia renovável. É o momento de trocar experiências, fortalecer parcerias e debater o futuro da transição energética em Pernambuco e no Brasil”, avalia Rudinei Miranda, presidente da Aperenováveis.

Para tantos debates, convidados que o mercado de energias renováveis referenda. Os especialistas Luzer Oliveira e Ericson Bernal estão à frente do painel “Como BESS e sistemas inteligentes estão redefinindo a energia do seu negócio”; o presidente do SindiEnergia Pernambuco, Bruno Câmara, divide palestra com o consultor de eficiência energética Daniel Anjos e o especialista em dimensionamento de sistemas fotovoltaicos Lucas Oliveira, discutindo sobre “Expansão Estratégica: O&M e eletromobilidade para vender mais”. Além deles, o presidente da Aperenováveis, Rudinei Miranda, junto com o advogado Glauber Vasconcelos, apresenta análise completa de riscos e retornos das usinas de investimento.

