evento "Summit Reforma Tributária: Impactos e Oportunidades para Empresários" chega ao Recife Evento busca esclarecer novo posicionamento de empresas frente às mudanças na tributação nacional

Na próxima quinta-feira (9), o Novotel Recife Marina receberá o evento “Summit Reforma Tributária: Impactos e Oportunidades para Empresários”, promovido pela Associação Comercial de Pernambuco (ACPE).

O evento busca promover debates que irão abordar temas como os impactos imediatos da reforma em setores-chave, estratégias de precificação, gestão de caixa, liderança em tempos de mudança, compliance e tecnologia.

O atual governo do país tem como plano base reformar a tributação brasileira. Com isso, os pesos dos impostos serão alterados, e, para o consumidor, o poder de compra será influenciado positivamente. Todas essas variáveis devem ser levadas em conta dentro das gestões empresariais.

Entre os palestrantes confirmados estão: Pedro Barreto, Tributarista, professor, especialista no setor de serviços; Carlos Pinto, Diretor do IBPT, referência em mudanças do Simples Nacional; Sigrid Kersting, professora e tributarista; Michael McCarthy, professor de Harvard, especialista em liderança e produtividade; Tiago Carneiro, do direito tributário; Diljesse de Moura, do CARF, especialista em compliance; e Fernanda Asis, diretora da Sankhya, especialista em tax tech. Também participam empresários e gestores como Gustavo Queiroz e representantes da Ativos Precatórios.



Como participar?

Das 13h às 21h, empresários e lideranças de diversos setores terão acesso a uma programação com painéis práticos, coffee break e um happy hour com banda e orquestra beneficente. Para participar, é preciso acessar o site do evento, e comprar seu ingresso, pelo valor médio de R$470,00.



*Com informações da assessoria

