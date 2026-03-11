A- A+

Reforma tributária Summit Reforma Tributária reúne empresários para debater visão estratégica além das mudanças fiscais Encontro ocorre no Novotel Recife Marina, na área central do Recife, no dia 26 de março

Em meio à implementação da Reforma Tributária e ao avanço da regulamentação do novo sistema fiscal brasileiro, a Associação Comercial de Pernambuco (ACP) promove, no dia 26 de março, a 2ª edição do Summit Reforma Tributária.

O encontro ocorre no Novotel Recife Marina, na área central do Recife, e reúne empresários e executivos para aprofundar o debate sobre governança, compliance e gestão de riscos diante do novo cenário tributário.



Com vagas limitadas, o evento tem como objetivo preparar lideranças empresariais para um ambiente de fiscalização digital mais integrado, rigoroso e baseado em cruzamento massivo de dados. Os ingressos estão disponíveis no site da Ticket Simples (acesse aqui).

II Summit Reforma Tributária

Diferente de encontros focados apenas em alíquotas e impactos financeiros imediatos, o Summit propõe uma discussão estratégica sobre reorganização interna, controle de processos e maturidade corporativa diante das novas exigências fiscais.

A estruturação desta edição foi concebida para analisar, de forma aprofundada, os desafios e oportunidades relacionados à governança e ao compliance no contexto da Reforma Tributária.

O novo modelo amplia a integração de dados entre entes federativos, fortalece mecanismos de rastreabilidade e eleva o nível de transparência das operações empresariais.

Com o uso intensivo de tecnologia e inteligência artificial pelos órgãos fiscalizadores, inconsistências poderão ser identificadas praticamente em tempo real, cenário que exige controles internos robustos e revisão de processos.

Segundo o presidente da Associação Comercial de Pernambuco e um dos organizadores do evento, Tiago Carneiro, o momento exige mudança de mentalidade por parte das empresas.

“A Reforma Tributária promove uma ressignificação da lógica de controle e fiscalização. Estamos diante de um ambiente de monitoramento digital cada vez mais sofisticado. As empresas que não estruturarem adequadamente sua governança tributária estarão vulneráveis. O risco tributário hoje também é risco reputacional”, afirma.

Para ele, a discussão precisa ultrapassar o campo técnico e entrar definitivamente na estratégia corporativa.

“Não estamos falando apenas de atualização legislativa ou adequação contábil. A Reforma exige reorganização interna, revisão de processos e integração entre áreas. Nosso objetivo é que cada participante saia do Summit com decisões práticas sobre mapeamento de riscos e fortalecimento da governança tributária dentro da empresa”, destaca.

O II Summit integra o Movimento Consciência Tributária, iniciativa idealizada para compartilhar conhecimento e elevar o nível do debate empresarial sobre o novo sistema. Entre os palestrantes confirmados estão Michael McCarthy, Joy Rocha, Wiliam Alves, Fernanda Nogueira, Matheus Mattes, Dorgivânia Arraes, Gabriel Quintanilha, Renê Calisto, Virgínia Morais, além de Tiago Carneiro e muito mais.

Serviço

II Summit Reforma Tributária – Impactos e Oportunidades para Empresários

Data: 26 de março

Local: Novotel Recife Marina – Recife

Ingressos: Ticket Simples





Veja também