automóvel "Super Mercedes": carro raro com motor de Fórmula 1 aparece à venda por R$ 26 milhões Veículo de luxo pode ser comprado em loja de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, pelo dobro do preço original

Um modelo raro com motor de Fórmula 1, mas feito para rodar pelas ruas. A descrição é da Mercedes-AMG One, que reúne apenas 275 unidades pelo mundo. Uma delas apareceu à venda numa loja de veículos exóticos de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A informação foi divulgada pelo Uol e confirmada pelo Globo no site da F1rst Motors. É a primeira vez que a concessionária conta com o modelo em sua cartela de opções para clientes. Neste caso, o exemplar raro da "Super Mercedes" sai a US$ 5,4 milhões (o equivalente a R$ 26 milhões, na cotação atual) — dobro do preço pelo qual foi vendido pela fabricante, segundo o portal de notícias.

As 275 unidades da Mercedes-AMG One se esgotaram ainda durante a produção, o que eleva o valor do exemplar à venda em Dubai. Este seria o único disponível no mercado.

De acordo com o vendedor, a "Super Mercedes" é capaz de acelerar de 0 a 200 km/h em 7 segundos e a 300 km/h, em 15,6 segundos. A velocidade máxima regulada eletronicamente é de 352 km/h, afirma o site.

"Com programas de pilotos derivados da Fórmula 1, a aerodinâmica ativa e o ajuste preciso do chassi proporcionam uma conexão sem precedentes entre o piloto e a máquina", destaca a F1rst Motors.

No motor, o objetivo foi levar a tecnologia da Fórmula 1 para a estrada. De acordo com a First Motors, na Mercedes-AMG One, o híbrido plug-in E PERFORMANCE tem motor V6 turbo a gasolina de 1.6 litro, além de quatro motores elétricos, o que proporciona "impressionante" desempenho do sistema de 1063 hp.

