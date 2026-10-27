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Economia Super Mix 2026 celebra 20 anos de inovação e negócios no varejo do Nordeste em Olinda Feira reúne mais de 1.500 marcas no Pernambuco Centro de Convenções a partir da próxima semana

O Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, recebe entre os dias 4 e 6 de novembro a 20ª edição da Super Mix. Realizado em conjunto com a HFN (Hotel & Food Nordeste), o evento reúne 1.500 marcas e espera atrair mais de 32 mil visitantes do setor de varejo, atacado e distribuição. As inscrições podem ser feitas através do site, com entrada gratuita para profissionais e empresários com CNPJ ativo, o ingresso custa R$ 50 para o público geral.

Organizado pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA) em parceria com a Insight Feiras & Negócios, o encontro reúne indústrias, fornecedores e comerciantes em uma programação que combina exposição comercial e debates técnicos das 14h às 21h.

A avaliação da entidade organizadora é de que a feira serve como um termômetro para as mudanças operacionais do setor no Nordeste, especialmente diante das novas exigências de consumo e da necessidade de eficiência na gestão.

"A cada ano a feira busca aproximar as empresas e gerar oportunidades no mercado regional, fortalecendo Pernambuco como um ponto de conexão para o setor de abastecimento", afirmou o presidente da ASPA, Inácio Miranda.

Inácio Miranda, presidente da Aspa. Crédito Agência Épico/Foto: Divulgação

Entre os espaços confirmados está o Mercado Modelo, uma estrutura montada para simular a operação de supermercados e mercearias de bairro. A proposta inclui a demonstração de tecnologias como self-checkout, soluções de iluminação, utilização de painéis de LED para mídia interna e novas rotinas de exposição de hortifrúti em áreas reduzidas.

Na quinta-feira, 5 de novembro, o espaço sediará uma demonstração de panificação industrial. Ao final do evento, no dia 6, os alimentos e bebidas utilizados na estrutura do Mercado Modelo serão doados a cinco instituições sociais cadastradas, entre elas Transforma Brasil e Lar Manuel Quintão.

O evento também contará com o ciclo de palestras Super Mix Talks, focado em capacitação profissional. A pauta de discussões abrange temas como risco trabalhista, sucessão familiar na gestão de empresas, acesso a crédito, gargalos logísticos e cultura organizacional.

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