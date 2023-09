Super-ricos: Câmara vota projeto que taxa fundos offshores semana que vem, diz governo

A- A+

A Câmara dos Deputados deve votar na semana que vem o projeto de lei que taxa os fundos de investimentos offshores. De acordo com líderes governistas, houve acordo na reunião com o presidente Arthur Lira (PP-AL) para colocar o projeto em plenário. A proposta ainda não tem relator, que deve ser definido em reunião com o ministro Fernando Haddad nesta quinta-feira.

— O que ficou certo, e pode ser acrescido de outras coisas, na semana que vem, é o PL das offshores, securitização e marco das garantias — afirmou o líder do PT, Zeca Dirceu (PT-PR).

A previsão também foi confirmada pelo líder do governo, José Guimarães (PT-CE). Já a inclusão da medida provisória que taxa os fundos fechados no projeto das offshores ainda não está acertada, essa era uma previsão do governo quando enviou as propostas em agosto.

Outro projeto polêmico protocolado pelo governo é o fim da dedução de impostos federais sobre os juros de capital próprio (JCP). A relatoria da proposta também pode ser definida nesta quinta-feira, após acordo entre Lira e Haddad.

