BALANÇA COMERCIAL Superávit da balança comercial na 4ª semana de outubro é de US$ 1,767 bilhão No acumulado de janeiro a outubro de 2025, o superávit soma US$ 50,407 bilhões

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,767 bilhão na quarta semana de outubro.

De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta terça-feira, 28, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,803 bilhões e importações de US$ 5,036 bilhões.

No acumulado de janeiro a outubro de 2025, o superávit soma US$ 50,407 bilhões, resultado de US$ 282,811 bilhões em exportações e US$ 232,403 bilhões em importações.

Outubro

No mês, até a quarta semana de outubro, o superávit na balança foi de US$ 4,929 bilhões.

Até a quarta semana de outubro, comparado ao mesmo período de outubro de 2024, as exportações cresceram 4,4% e somaram US$ 25,018 bilhões.

O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 20,2% em Agropecuária, que somou US$ 5,524 bilhões; crescimento de 8,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 5,586 bilhões e, por fim, queda de 2,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 13,764 bilhões.

Já as importações caíram 2,6% nas quatro semanas de outubro e totalizaram US$ 20,089 bilhões na mesma comparação, com alta de 2,2% em Agropecuária, que somou US$ 390 milhões; queda de 31,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 861 milhões e, por fim, queda de 0,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 18,709 bilhões.



