jogos Supercell lança seu primeiro game em 5 anos com a meta de faturar US$ 1 bi. Conheça o Squad Busters CEO da companhia, Ilkka Paananen, diz que Brasil é um dos maiores mercados em termos de base de jogadores e um dos mais engajados

A gigante dos games Supercell apresenta hoje o seu novo título chamado Squad Busters com a expectativa de atingir um faturamento de US$ 1 bilhão.

É o primeiro lançamento em cinco anos da multinacional finlandesa, dona do Clash of Clans, Clash Royale e Brawl Stars, que, juntos, somam 220 milhões de jogadores por mês. Durante o pré-lançamento, o game já chegou a 40 milhões de inscrições.

O Squad Busters envolve batalhas com personagens presentes em outros títulos da empresa, como Bárbaro (Clash of Clans), Greg (Hay Day) e Shelly (Brawl Stars). Pela mecânica do jogo, as partidas contam com 10 integrantes que podem formar "esquadrões" ao longo de rodadas de quatro minutos e enfrentar adversários para conseguir o máximo de prêmios, chamados de "gemas".

Em entrevista ao Globo, o CEO global da companhia, Ilkka Paananen, destaca a importância do Brasil para o lançamento do jogo, que é voltado para o celular. Para ele, o país é um dos maiores mercados do mundo.

— Com mais de 100 milhões de jogadores, o Brasil é um dos maiores mercados em termos de base de jogadores. Tem também uma audiência muito engajada olhando pela perspectiva das comunidades, com uma alta porcentagem (em torno de 50%) dessa base de jogadores que não apenas consome jogos, mas também assiste outros jogadores jogando seus jogos — afirma ele.

Paananen destaca ainda o crescimento do segmento no país. Segundo a consultoria Newzoo, os gastos no Brasil por ano chegam a US$ 2,7 bilhões. A perspectiva é de uma alta média de 10% ao ano, chegando a US$ 3,5 bilhões até 2025. Há ainda um forte potencial de crescimento, já que o brasileiro joga por mês um quinto do tempo de um jogador nos EUA e metade do europeu.

— No Brasil, os sinais parecem bons. Por exemplo, no Brawl Stars o número de pessoas que jogam todos os dias no Brasil quadruplicou em apenas 12 meses. Isso é fantástico considerando que o jogo foi lançado em 2018.

O executivo lembra que, para o lançamento do game, além de escalar nomes de Holywood, como Chris Hemsworth e Christina Ricci, em uma campanha pela internet, a multinacional selou parceria Apple e Google.

— O novo game representa nossa maior campanha de lançamento da história. Vai ser ainda o maior lançamento de jogo para celular até o momento no TikTok — listou Paananen.

