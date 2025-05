A- A+

ECONOMIA Supercrédito: Santander coloca parcelas de empréstimo pessoal na fatura do cartão de crédito Juros do crédito começam em 2,69% ao mês, e o prazo de parcelamento chega a 36 meses

O Santander Brasil vai permitir aos clientes que paguem as parcelas do empréstimo pessoal diretamente na fatura do cartão de crédito.

O chamado Supercrédito é concedido através de um limite adicional ao do cartão e tem taxas próprias, que não são as mesmas do parcelamento de fatura, por exemplo. O produto foi lançado nesta semana.

Os juros do crédito começam em 2,69% ao mês, e o prazo de parcelamento chega a 36 meses. Clientes que não tenham conta corrente no banco podem solicitar o crédito através do aplicativo Way, de gestão dos cartões.

A ideia de "unir" os dois produtos em uma única fatura é parte da estratégia do banco de aumentar o uso dos cartões pela base. Com 70,7 milhões de clientes em março, sendo 33,2 milhões deles ativos, o Santander tem buscado ampliar a rentabilidade através de um maior relacionamento com quem já está no banco.

"Desenhamos nos últimos meses uma estratégia para reforçar a transacionalidade dos cartões de crédito, inclusive incluindo novas soluções", disse ao Estadão/Broadcast o diretor de Cartões do Santander, Gustavo Santos. "O cartão é o dia a dia do cliente, é o produto preferido do brasileiro junto com o Pix."

Sob essa orientação, o banco lançou em 2023 o parcelamento na fatura, função que permite ao cliente parcelar uma compra específica diretamente com o banco depois que ela é feita à vista no estabelecimento. Segundo Santos, o produto tem grande adesão entre clientes de alta renda, em compras com valores médios mais altos.

Além disso, o Santander também lançou o parcelamento de boletos utilizando o limite dos cartões. O próximo passo é permitir o parcelamento de Pix segundo a mesma lógica. "Estamos centralizando as necessidades diárias de uso e financiamento dos clientes dentro da dinâmica e da fatura do cartão."

Tanto o Supercrédito quanto os demais produtos seguem a estratégia do Santander de crescer mais em cartões com os clientes de melhor perfil de risco. Além de buscar a alta renda, isso significa trabalhar mais com quem já está no banco, o que municia a instituição de mais dados e permite calcular melhor o risco.

Santos assumiu a área de cartões do banco no final do ano passado. Sob a responsabilidade dessa e de outras frentes está o desenvolvimento de uma nova plataforma global de cartões. Totalmente baseada na computação em nuvem, a processadora está sendo construída no Brasil e atenderá ao banco em todo o mundo.

Além disso, de acordo com ele, o novo "superapp" do conglomerado, que vai integrar o atendimento a todos os clientes, mesmo os não correntistas, terá novidades também em cartões.

