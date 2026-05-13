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Mercado de trabalho Supergasbras abre inscrições para Programa de Estágio com 30 vagas em todo o Brasil Programa oferece oportunidades para estudantes com formatura prevista entre 2027 e 2028, com trilha de desenvolvimento, benefícios e atuação em diversas áreas e estados.

A Supergasbras está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio, que oferece 30 vagas distribuídas em diferentes cidades do país. Podem participar estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028. As inscrições seguem até 3 de junho, com processo seletivo composto por prova online, avaliação de competências e entrevistas, pelo site.

O programa tem duração de até dois anos e inclui uma trilha de desenvolvimento com encontros mensais, treinamentos, visitas técnicas, avaliações semestrais e diálogos com lideranças da empresa. A jornada de trabalho é de seis horas diárias, em formato híbrido ou presencial, dependendo da vaga e da localidade.

“Na Supergasbras, o estagiário terá a oportunidade de viver desafios diariamente, com um plano de desenvolvimento preparado exclusivamente para ele, como treinamentos e ações mensais personalizadas, a fim de contribuir efetivamente para a carreira e visão de negócio. Eles também vão realizar visitas técnicas às nossas unidades engarrafadoras, rodas de conversa com o presidente da empresa e diretoria, avaliação de desempenho e uma supervisão bem próxima, que integra o estagiário às atividades da área”, esclareceu a Coordenadora de Talentos e Diversidade da Supergasbras, Ana Carolina Maia.

Os selecionados receberão remuneração compatível com o mercado e benefícios como vale-refeição ou alimentação no local, vale-gás, seguro de vida, plano de saúde, auxílio academia e day off no aniversário.

A iniciativa contempla estudantes de diversos cursos, como Administração, Engenharias, Comunicação, Direito, Economia, Tecnologia da Informação, Psicologia, entre outros. As vagas estão distribuídas em cidades de vários estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, entre outros.

Segundo a empresa, o programa busca oferecer desenvolvimento prático e integração com diferentes áreas do negócio, além de contato direto com lideranças e atividades técnicas ao longo da formação.

A companhia atua no setor de gás liquefeito de petróleo (GLP) e integra o grupo global SHV Energy, com presença em todo o Brasil e foco em inovação, eficiência operacional e transição energética.

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