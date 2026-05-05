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GÁS Supergasbras reduz preço do gás de cozinha em R$ 1,53 o botijão e Ultragaz em R$ 3,04 Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) reduziram o preço do produto a partir de 1º de maio

As distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) reduziram o preço do produto a partir de 1º de maio, depois que a Petrobras decidiu suspender os leilões do combustível e vender o insumo a preço de lista. O movimento atinge o botijão de 13 quilos (gás de cozinha), e será estendido, proporcionalmente, às vendas de volumes maiores para a indústria.

Segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Supergasbras reduziu, a partir de 1º de maio, o botijão de 13 quilos em R$ 1,53, depois de já ter informado uma queda de R$ 1,47 aos seus clientes em 14 de abril.

"Esta redução, assim como a anterior, será realizada de forma proporcional em quilos para as demais embalagens (P20 e P45), informou a empresa aos clientes.

Já na Ultragaz, a redução foi de R$ 3,04 o botijão.

No informe aos clientes, ambas as distribuidoras informaram que a medida refletia a redução do custo da matéria-prima, decorrente da suspensão dos leilões de GLP da Petrobras.

Em 31 de março, a estatal realizou leilões que elevaram o preço do GLP por obter ágio elevados, desagradando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e provocando a saída do diretor de Comercialização e Logística da Petrobras, Claudio Schlosser.

Procurado, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de GLP (Sindigás) reforçou que não comenta preços, projeções ou estimativas de mercado, tampouco dispõe de informações além daquelas tornadas públicas. A entidade também não interfere nas estratégias comerciais ou políticas de preços das empresas associadas.

"O acompanhamento realizado pelo Sindicato baseia-se exclusivamente em dados públicos divulgados por órgãos oficiais e comunicações das empresas, mantendo o compromisso com a transparência e a correta interpretação das informações disponíveis", explicou o Sindigás.

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