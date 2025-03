Superiate de bilionário russo apreendido pelos EUA está mais perto de ser leiloado; veja fotos

A- A+

Os Estados Unidos estão mais perto de leiloar o superiate do bilionário russo Suleiman Kerimov, um dos troféus mais chamativos na caça de apreensão aos ativos russos, depois que um juiz decidiu que outro russo que dizia ser o dono do barco não tem direitos legais no caso.

A decisão desta segunda-feira, que permite o confisco do iate pelos EUA, veio após uma longa briga na justiça pelo superiate chamado "Amadea", de 106 metros, como parte de um programa do governo Biden para mirar em russos ricos ligados à guerra de Vladimir Putin na Ucrânia.

O iate foi apreendido em Fiji em 2022 a pedido dos EUA, que afirmaram que Kerimov é o proprietário. No entanto, um russo rico que não está sob sanções americanas, o ex-chefe da Rosneft, Eduard Khudainatov, afirmou que a embarcação realmente pertencia a ele.

O governo argumentou que Khudainatov era apenas um "proprietário de fachada", ocultando o verdadeiro papel de Kerimov para ajudá-lo a escapar das sanções.

O Amadea é um dos troféus mais visíveis da força-tarefa KleptoCapture do Departamento de Justiça da era Joe Biden, criada em março de 2022 para perseguir ativos no exterior ligados a magnatas russos do círculo de Putin.

No entanto, o destino dos esforços do governo para impor sanções russas por meio de apreensões de ativos agora é incerto, após a procuradora-geral de Donald Trump, Pam Bondi, ter desmantelado o grupo logo após Trump assumir o cargo.

Enquanto isso, advogados do governo continuaram a seguir o caso. Um porta-voz do Departamento de Justiça disse na segunda-feira que os EUA continuam litigando casos de confisco existentes e que uma lei que permite que o dinheiro apreendido sob as sanções seja fornecido como ajuda à Ucrânia expira em maio e está sob discricionariedade do procurador-geral.

Superiate russo confiscado pelas autoridades americanas. | Foto: Lurssen/Divulgação

Em sua decisão, o juiz distrital dos EUA Dale Ho, em Manhattan, disse que as evidências mostraram que a propriedade do Amadea foi transferida para uma empresa ligada a Kerimov após o pagamento de €225 milhões (US$ 244 milhões).

Isso é suficiente para concluir que Khudainatov não é o verdadeiro proprietário do iate, mas apenas detinha o título em nome de outra parte, e, portanto, não tem legitimidade para contestar o confisco, disse Ho. Ele também rejeitou a reivindicação de Khudainatov devido à repetida falha em fornecer depoimento pré-julgamento no caso.

O juiz decidiu a favor do governo quanto ao confisco.

“O tribunal aplicou incorretamente a lei que rege a legitimidade em processos de confisco, desconsiderando princípios bem estabelecidos que protegem os direitos dos reclamantes nesses casos”, disse Ford em um comunicado.

“Além disso, o tribunal confiou indevidamente em alegações especulativas e não confiáveis do governo, enquanto não deu o devido peso às extensas evidências que apresentamos em apoio à nossa reivindicação.”

Manutenção cara

O iate, construído na Alemanha, tem custado aos contribuintes americanos quase US$ 750 mil por mês para manutenção e seguro, enquanto permanece sob custódia em San Diego, aguardando a conclusão da batalha legal.

Ele possui um salão de beleza, uma piscina, oito suítes e uma cabine VIP completa com escritório e salas de vestir, de acordo com o site yachtcharterfleet.com. Uma estimativa avaliou o iate em US$ 300 milhões ou mais, enquanto um avaliador independente posteriormente estabeleceu seu valor de mercado justo em US$ 230 milhões.

Kerimov é a 17ª pessoa mais rica da Rússia, com um patrimônio líquido de US$ 8,9 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

Uma estimativa avaliou o iate em US$ 300 milhões ou mais. | Foto: Divulgação/ Lurssen

Durante uma audiência, a advogada do Departamento de Justiça, Rachael Doud, disse ao juiz que as evidências mostravam que Kerimov comprou o iate por meio de intermediários em 2021, após o que sua família o utilizou exclusivamente. Ford argumentou que o governo não tinha evidências de que seu cliente era um proprietário de fachada, classificando a apreensão como “ilegal” e “um fracasso de manobra política”.

Veja também