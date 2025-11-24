Superintendência do Cade aprova aquisição pela Axia Energia de 100% das ações da Juno

A- A+

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração entre a Axia Energia (ex-Eletrobras) e a Juno Participações e Investimentos S.A, TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A., Mercúrio Participações e Investimentos S.A e Tijoá Participações e Investimentos S.A. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (24).

Segundo parecer disponibilizado pelo Cade, trata-se da aquisição pela Axia Energia de 100% das ações ordinárias de emissão da Juno Participações e Investimentos S.A, atualmente detidas pela TPI e Mercúrio.

A Juno detém 50,10% de participação na Tijoá, joint venture responsável pela operação, gestão e manutenção da UHE Três Irmãos. Com a operação, a Axia adquirirá indiretamente por meio da Juno e da Tijoá 100% da UHE Três Irmãos.

De acordo com os autos da operação, o Grupo Eletrobras (atual Axia) detém atualmente 49,9% de participação na Tijoá. Portanto, com a aquisição das ações da Juno, passará a ter controle integral sobre a Tijoá e, consequentemente, a UHE Três Irmãos.

O entendimento da superintendência do Cade foi de que a "operação não possui o condão de acarretar alterações significativas ao ambiente concorrencial no Brasil, não demandando, deste modo, uma análise mais aprofundada dos mercados envolvidos".



