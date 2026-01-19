Superintendência-Geral do Cade aprova aquisição da Suri pela Totvs Large

A- A+

Superintendência-Geral do Cade aprova aquisição da Suri pela Totvs
Suri é especializada em soluções de comércio conversacional, automatizando e humanizando as interações de WhatsApp, Facebook, Instagram e Webchat em única interface

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Totvs Large Enterprise da totalidade do capital social da Chatbot Maker (Suri). O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o negócio é avaliado em R$ 28 milhões. Adicionalmente, o contrato prevê o pagamento de preço de compra complementar (earn-out), sujeito ao cumprimento de determinadas condições.

A Suri é especializada em soluções de comércio conversacional, automatizando e humanizando as interações de WhatsApp, Facebook, Instagram e Webchat em única interface, permitindo fluxos completos de venda.

Fundada em 2008, a Suri possui mais de 1 mil clientes e tem receita líquida (já deduzida dos custos com parceiros de mensageria) esperada de aproximadamente R$ 14 milhões para 2025.





