Supermercado Arco-Mix investe em unidade no Jaboatão e deve gerar 280 empregos

O município de Jaboatão dos Guararapes receberá uma nova unidade da rede de supermercados Arco-Mix, com previsão para entrar em atividade no início de novembro. O investimento será de R$ 15 milhões e deverá gerar 80 empregos diretos e mais de 200 indiretos, impulsionando a economia local.

A loja será localizada na Avenida Presidente Kennedy, em Candeias. O anúncio foi feito durante uma reunião entre o prefeito Mano Medeiros e o presidente da rede Arco-Mix, Edvaldo Guilherme, no Complexo Administrativo da Prefeitura, nesta sexta-feira (21). A loja, que terá 1.600 metros quadrados de área construída, além de estacionamento para clientes.

Durante a reunião, Edvaldo Guilherme compartilhou sua motivação para investir em Jaboatão dos Guararapes. “Estamos muito satisfeitos em abrir nosso novo empreendimento no município. Já temos lojas em Massangana, Prazeres, Cavaleiro e nosso centro administrativo/logístico aqui na cidade. Acreditamos que podemos contribuir ainda mais com o desenvolvimento econômico da região. Além disso, viemos agradecer o apoio da gestão e reafirmar o compromisso em gerar empregos e beneficiar a comunidade local, oferecendo produtos de qualidade e um atendimento diferenciado para nossos clientes", comentou o presidente.

O prefeito, Mano Medeiros, ressaltou a importância do novo investimento para a geração de empregos no município. "A chegada do Arco-Mix é vista com muito otimismo, pois há o compromisso de contratar trabalhadores jaboatonenses. Além da unidade que entrará em funcionamento em alguns meses, a rede já possui outras quatro unidades em nosso município. O grupo enxerga o potencial do Jaboatão para expandir seus negócios e nossa gestão está colaborando da melhor maneira possível, por entender que se trata de um importante investimento para a cidade", afirmou o prefeito.

