Tecnologia

Surfix se torna o primeiro data center Tier III Facility de Pernambuco

Terceira do Nordeste com essa certificação internacional, empresa pernambucana se consolida como referência na região

Surfix se torna o primeiro data center Tier III Facility de Pernambuco - Foto: Davi Queiroz/Folha de Pernambuco

Com 23 anos de atuação no mercado de tecnologia, a Surfix Cloud & Data Center alcançou um marco histórico ao se tornar o primeiro e único data center de Pernambuco com certificação internacional Tier III Facility, concedida pelo Uptime Institute, entidade norte-americana referência global em confiabilidade de infraestrutura crítica. O anúncio foi feito nesta terça-feira (13), na sua sede, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

O CEO da empresa, Aresk Melo, destacou que a certificação consolida a Surfix como protagonista no cenário regional de data centers, ao garantir 99,9% de disponibilidade, mesmo diante de falhas de energia ou conectividade.

Para alcançar o nível Tier III Facility, a Surfix investiu R$ 2,5 milhões em adequações e certificações. Hoje, o data center conta com uma infraestrutura totalmente redundante, preparada para manter a operação mesmo em cenários adversos.

Aresk Melo ressaltou que a empresa está conectada a provedores e operadoras de internet, como Vivo, Claro e Embratel, garantindo alta disponibilidade de conectividade. “Falta energia? A gente tem redundância. Falta conectividade? Temos múltiplos provedores. É uma infraestrutura pronta para não parar”, destacou.

Clientes
A Surfix atende cerca de 500 empresas de todo o país, exclusivamente no modelo B2B, de diversos segmentos como hotelaria, varejo, educação, saúde, entre outros. A empresa possui quatro verticais de atuação: data center, cloud, telecom, e cibersegurança.

Em relação à formação de profissionais, Aresk Melo ressaltou o investimento em talentos locais. Hoje, a Surfix gera cerca de 60 empregos. “Buscamos profissionais de TI e Telecom, principalmente nas universidades. Trabalhamos muito com formação de jovens, mas também trazemos gente experiente do mercado para equilibrar o time”, explicou.

Conceito
A proposta da Surfix está alinhada ao conceito de data center edge, que prioriza a proximidade dos dados em relação ao usuário final, reduzindo a latência e viabilizando tecnologias sensíveis à velocidade, como aplicações críticas, automação avançada e soluções baseadas em inteligência artificial.

Outro diferencial apontado é a proximidade com o mercado local, que permite projetos personalizados e relacionamento direto com o empresariado pernambucano. “O cliente confia quando conhece quem está do outro lado. Essa proximidade faz muita diferença nos negócios”, afirmou o CEO.

A empresa se destaca ainda pela robustez da infraestrutura e pela localização estratégica próxima a uma subestação de energia, o que amplia a segurança operacional. Desde a inauguração da estrutura, em 2019, a Surfix registra zero downtime (tempo de inatividade zero).

Esse desempenho está diretamente ligado à estratégia energética da companhia. No campo energético, a empresa opera no mercado livre de energia e estuda alternativas para ampliar o uso de fontes renováveis.

Descentralização de data centers
Aresk Melo também ressaltou a importância da descentralização da conectividade no Nordeste. Atualmente, todos os cabos internacionais de fibra óptica chegam ao Brasil pelo Ceará, o que concentra data centers na região e cria dependência operacional. “Se houver um problema no Ceará, o Brasil pode ficar isolado de dados. Pernambuco pode se posicionar como um backup estratégico dessa conectividade”, destacou.

O próximo passo da Surfix é replicar o modelo de sucesso em todas as regiões do país. “Temos um projeto de montar um data center certificado Tier III em cada capital do Brasil”, afirmou Aresk Melo. Até o final deste ano, a Bahia receberá o novo data center da empresa. 

