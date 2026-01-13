A- A+

Tecnologia Surfix se torna o primeiro data center Tier III Facility de Pernambuco Terceira do Nordeste com essa certificação internacional, empresa pernambucana se consolida como referência na região

Com 23 anos de atuação no mercado de tecnologia, a Surfix Cloud & Data Center alcançou um marco histórico ao se tornar o primeiro e único data center de Pernambuco com certificação internacional Tier III Facility, concedida pelo Uptime Institute, entidade norte-americana referência global em confiabilidade de infraestrutura crítica. O anúncio foi feito nesta terça-feira (13), na sua sede, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

O CEO da empresa, Aresk Melo, destacou que a certificação consolida a Surfix como protagonista no cenário regional de data centers, ao garantir 99,9% de disponibilidade, mesmo diante de falhas de energia ou conectividade.

Para alcançar o nível Tier III Facility, a Surfix investiu R$ 2,5 milhões em adequações e certificações. Hoje, o data center conta com uma infraestrutura totalmente redundante, preparada para manter a operação mesmo em cenários adversos.

Aresk Melo ressaltou que a empresa está conectada a provedores e operadoras de internet, como Vivo, Claro e Embratel, garantindo alta disponibilidade de conectividade. “Falta energia? A gente tem redundância. Falta conectividade? Temos múltiplos provedores. É uma infraestrutura pronta para não parar”, destacou.

Clientes

A Surfix atende cerca de 500 empresas de todo o país, exclusivamente no modelo B2B, de diversos segmentos como hotelaria, varejo, educação, saúde, entre outros. A empresa possui quatro verticais de atuação: data center, cloud, telecom, e cibersegurança.

Em relação à formação de profissionais, Aresk Melo ressaltou o investimento em talentos locais. Hoje, a Surfix gera cerca de 60 empregos. “Buscamos profissionais de TI e Telecom, principalmente nas universidades. Trabalhamos muito com formação de jovens, mas também trazemos gente experiente do mercado para equilibrar o time”, explicou.

Conceito

A proposta da Surfix está alinhada ao conceito de data center edge, que prioriza a proximidade dos dados em relação ao usuário final, reduzindo a latência e viabilizando tecnologias sensíveis à velocidade, como aplicações críticas, automação avançada e soluções baseadas em inteligência artificial.

Outro diferencial apontado é a proximidade com o mercado local, que permite projetos personalizados e relacionamento direto com o empresariado pernambucano. “O cliente confia quando conhece quem está do outro lado. Essa proximidade faz muita diferença nos negócios”, afirmou o CEO.

A empresa se destaca ainda pela robustez da infraestrutura e pela localização estratégica próxima a uma subestação de energia, o que amplia a segurança operacional. Desde a inauguração da estrutura, em 2019, a Surfix registra zero downtime (tempo de inatividade zero).

Esse desempenho está diretamente ligado à estratégia energética da companhia. No campo energético, a empresa opera no mercado livre de energia e estuda alternativas para ampliar o uso de fontes renováveis.

Descentralização de data centers

Aresk Melo também ressaltou a importância da descentralização da conectividade no Nordeste. Atualmente, todos os cabos internacionais de fibra óptica chegam ao Brasil pelo Ceará, o que concentra data centers na região e cria dependência operacional. “Se houver um problema no Ceará, o Brasil pode ficar isolado de dados. Pernambuco pode se posicionar como um backup estratégico dessa conectividade”, destacou.

O próximo passo da Surfix é replicar o modelo de sucesso em todas as regiões do país. “Temos um projeto de montar um data center certificado Tier III em cada capital do Brasil”, afirmou Aresk Melo. Até o final deste ano, a Bahia receberá o novo data center da empresa.

