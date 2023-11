A- A+

MUNDO Surto mortal de listeriose gera coleta de pêssegos, ameixas e nectarinas nos EUA Até 17 de novembro, foram relatadas 11 pessoas infectadas com a cepa do surto de listeriose em sete estados

Os Estados Unidos enfrentam um surto de listeriose, que já causou uma morte e dez hospitalizações. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) emitiu um alerta de segurança alimentar nesta segunda-feira e começou a promover o recolhimento de pêssegos, nectarinas e ameixas.

De acordo com o CDC, dados epidemiológicos e laboratoriais indicam que as frutas distribuídas pela HMC Farms podem estar contaminados com a bactéria Listeria monocytogenes. Pêssegos, nectarinas e ameixas vendidas nos Estados Unidos até a semana passada são recolhidas para que o centro, junto à Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), coletem dados para investigar o surto de infecções.

"Os investigadores estão trabalhando para determinar se há mais frutas ou produtos feitos com esta fruta que podem estar contaminados", afirmou o CDC dos EUA em um alerta de segurança alimentar.

Até 17 de novembro, foram relatadas 11 pessoas infectadas com a cepa do surto de listeriose em sete estados. As amostras das pessoas doentes foram coletadas de 22 de agosto de 2018 a 16 de agosto de 2023. Todos os contaminados foram hospitalizados e uma pessoa ficou doente durante a gravidez e teve trabalho de parto prematuro.

Segundo o comunicado do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o número real de pessoas doentes provavelmente é maior do que relatado, e o surto pode não se limitar aos estados com doenças conhecidas.

"Isso ocorre porque algumas pessoas se recuperam sem atendimento médico e não são testadas para Listeria. Além disso, doenças recentes podem não ter sido relatadas, pois geralmente leva de 3 a 4 semanas para determinar se uma pessoa doente faz parte de um surto", explica a CDC.

Segundo um comunicado Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA , a empresa HMC Farms, sediada na Califórnia, vai recolher pêssegos, ameixas e nectarinas vendidos entre 1º de maio e 15 de novembro deste ano, além de frutas distribuídas no mesmo período em 2022.

O CDC realizou uma análise de caso e comparou os alimentos relatados por pessoas neste surto de listeriose com alimentos consumidos por outras que ficaram doentes sem ser em um surto. A análise mostrou que as pessoas no surto de 2023 eram 18 vezes mais propensas a comer pêssegos, nectarinas ou ameixas do as outras, o que sugere que as frutas são uma fonte provável de propagação da bactéria.

Doença pode ser fatal

A listeriose pode causar sintomas graves e levar o paciente a óbito. A doença é especialmente prejudicial para grávidas, idosos ou pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos. A bactéria tem maior probabilidade de se espalhar para diferentes partes do corpo.

Os sintomas geralmente começam dentro de duas semanas após o consumo de alimentos contaminados, mas podem começar no mesmo dia ou até 10 semanas depois. As vítimas, geralmente, apresentam febre, dores musculares e fadiga, mas também podem ter dor de cabeça, rigidez no pescoço, confusão, perda de equilíbrio ou convulsões.

A recomendação do CDC é que as pessoas a não comam, vendam ou sirvam a fruta recolhida.

Veja também

BRASIL Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4